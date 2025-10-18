Como-Juve, senza Fabregas parla Ludi: "Yildiz ha già dimostrato, Nico Paz l'ha lasciato intendere"

Il Como si prepara ad affrontare la Juventus nella settima giornata di Serie A. La formazione lariana opsiterà i bianconeri al Sinigaglia domani alle 12.30. I lombardi dovranno fare a meno del proprio allenatore, Cesc Fabregas , e di Jesus Rodriguez, entrambi squalificati, oltre che di Addai, che si è infortunato con la sua nazionale durante la sosta. In conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi , per presentare la sfida. Ecco le sue principali dichiarazioni alla vigilia della gara.

Como, il ds Ludi: "La partita con il Milan a Perth? Pensiamo alla Juve"

Per prima cosa, il ds del Como ha commentato la possibile decisione di giocare la partita con il Como a Perth, in Australia. Un tema molto discusso negli scorsi giorni: "Alimentare una discussione lascia il tempo che trova. Non è ufficiale, stiamo aspettando l'ok della FIFA. Fermo restando la posizione del presidente Suwarso, che è la posizione del club. Riesco a comprendere tutte le opinioni, ma anche voi dovete mettervi nei panni di tutti. Non voglio uscire da questa dinamica ma stiamo sulla Juve. Che torni a giocare a Como, poi andrà a giocare a Madrid, noi l'affrontiamo con l'ambizione matta di voler vincere".

"Non ci saranno Diao, Van der Brempt e su Kuhn..."

Poi, sugli infortunati, il ds ha fornito un aggiornamento: "Quando tornano in campo i giocatori è perché possono, in coordinamento con i fisioterapisti, a seguito dell'analisi dati. Non mi pare ci siano state ricadute, anche se un giocatore può sempre farsi male. C’è un responsabile sanitario, un’equipe di fisioterapisti e riabilitativi. Va analizzata la diagnostica e il problema, poi la clinica, come sta il giocatore, è un altro termometro importante. Van der Brempt ci sarà, Kuhn si è aggregato alla squadra oggi e non so se abbia finito l'allenamento. Su Diao le due settimane successive saranno determinanti".