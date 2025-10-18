Como-Juve, senza Fabregas parla Ludi: "Yildiz ha già dimostrato, Nico Paz l'ha lasciato intendere"

Il Como si prepara ad affrontare la Juventus nella settima giornata di Serie A. La formazione lariana opsiterà i bianconeri al Sinigaglia domani alle 12.30. I lombardi dovranno fare a meno del proprio allenatore, Cesc Fabregas, e di Jesus Rodriguez, entrambi squalificati, oltre che di Addai, che si è infortunato con la sua nazionale durante la sosta. In conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, per presentare la sfida. Ecco le sue principali dichiarazioni alla vigilia della gara.
Como, il ds Ludi: "La partita con il Milan a Perth? Pensiamo alla Juve"
Per prima cosa, il ds del Como ha commentato la possibile decisione di giocare la partita con il Como a Perth, in Australia. Un tema molto discusso negli scorsi giorni: "Alimentare una discussione lascia il tempo che trova. Non è ufficiale, stiamo aspettando l'ok della FIFA. Fermo restando la posizione del presidente Suwarso, che è la posizione del club. Riesco a comprendere tutte le opinioni, ma anche voi dovete mettervi nei panni di tutti. Non voglio uscire da questa dinamica ma stiamo sulla Juve. Che torni a giocare a Como, poi andrà a giocare a Madrid, noi l'affrontiamo con l'ambizione matta di voler vincere".
"Non ci saranno Diao, Van der Brempt e su Kuhn..."
Poi, sugli infortunati, il ds ha fornito un aggiornamento: "Quando tornano in campo i giocatori è perché possono, in coordinamento con i fisioterapisti, a seguito dell'analisi dati. Non mi pare ci siano state ricadute, anche se un giocatore può sempre farsi male. C’è un responsabile sanitario, un’equipe di fisioterapisti e riabilitativi. Va analizzata la diagnostica e il problema, poi la clinica, come sta il giocatore, è un altro termometro importante. Van der Brempt ci sarà, Kuhn si è aggregato alla squadra oggi e non so se abbia finito l'allenamento. Su Diao le due settimane successive saranno determinanti".
Ludi: "Morata dal 1'? Rispondo così"
Poi, ancora, Ludi ha parlato di Addai: "Ha avuto un infortunio muscolare in nazionale, il quadro clinico del giocatore va bene, in palestra e in campo sta spingendo bene e siamo ottimisti ma non per domani. Abbiamo perso tutti quando è uscito. Non so dire i tempi, però stiamo andando nella via del recupero. Rispetto al ruolo tattico di Baturina, ho usato quelle espressioni ma per dire che è un giocatore che lavora con le sue abilità tecniche. Ci sono altre rotazioni in campo che possono favorirlo". E sulla possibilità di vedere Morata dal 1' da ex: "Giocherà? Non lo so".
"I giocatori devono sentire la gara con la Juve"
Sui tifosi in vista di una gara così importante il ds ha poi aggiunto: "Ci tenevo a dirlo. Anche Fabregas ha invitato a sottolinearla. Siamo stati purtroppo, ma comprensibilmente, i nostri tifosi per 4 partite. Ossia senza chi ci spinge. In casa della Fiorentina purtroppo per le situazioni create sul territorio. A Bergamo non c’erano. Per i tifosi partecipare a una gara dove l’energia è condivisa, tutti sosteniamo... manca un collante. E domani ci aspettiamo il contrario. Tutti presenti a incitarci, siamo sicuri di fare una grande partita. Abbiamo bisogno di quello stadio che abbiamo vissuto più volte in due anni abbondanti, anche quando le cose non sono andate benissimo. Io non voglio che questa cosa venga banalizzata, che domani giochiamo con la Juve che poi andrà a Madrid a giocare la Champions. I giocatori devono sentire questa partita. Andiamo a vivere i 90 minuti liberamente e serenamente per fare il meglio possibile".
"Siamo una squadra divertente e dinamica"
Il dirigente ha poi parlato di Nico Paz, miglior assist-man della Serie A e che fino a ora ha contribuito all'85,71% delle marcature: "I dati positivi sono evidenti. Noi siamo quella cosa lì, ma tutti. Alvaro (Morata) e non solo, sono i primi difensori, forse è uno dei migliori giocatori della Serie A. Jesus Rodriguez anche. La settimana scorsa l’ho detto, siamo una squadra divertente, dinamica, da cattiveria agonistica. Nico è quello che vogliamo essere noi".
"Nico Paz tornerà al Real? Ci sono dei contratti"
Ludi, poi, ha parlato della possibilità del ritorno di Nico Paz al Real Madrid al termine della stagione: “Normale che finché una cosa non è definita non posso commentare. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d’Europa. Al Real avrebbe tanta concorrenza, ma il Madrid può esercitare come da accordi il diritto di recompra. Non posso parlare per lui, ma essendo cresciuto lì posso immaginare che ambisca a tornare lì, anche se sta benissimo qui. E comunque il Real ci sta restituendo il favore per quanto fatto con Nico e anche per quanto siamo facendo con Jàcobo Ramon. Come si definerà la cosa? Ancora non lo so, ma ci sono dei contratti sottoscritti. A meno che non arriva un’offerta incredibile da parte di una terza squadra. Nico deve valorizzare il percorso di crescita avuto qui".
"Confronto tra Paz e Yilidiz? Ecco chi scelgo"
E ancora sul confronto tra lo spagnolo e Kenan Yildiz: “Domani vedremo due o tre dei migliori giovani della Serie A, e uno veste la nostra maglia. Io scelgo Nico. È un ragazzo con i connotati del campione e Fàbregas lo sta aiutando a crescere giorno dopo giorno”.
"Tudor è un grande allenatore, crediamo di poter vincere"
L'attenzione del direttore sportivo, poi, si è spostata sulla gara di domani contro la Juventus: “Sarà una partita molto combattuta. Tudor è un grande allenatore e si vede il suo lavoro, ma noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Crediamo di poter vincere in Serie A e lo dimostreremo”.
