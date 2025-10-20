Cosa vuol dire battere la Juve: Fabregas, il discorso al Como post partita mette i brividi

"Voglio dire solo una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente ma quello che avete fatto è stato molto difficile". Al termine della partita vinta 2-0 contro la Juventus , il tecnico del Como , Cesc Fabregas , ha voluto ringraziare i suoi giocatori facendo un discorso a caldo, ripreso in un video pubblicato sui canali social del club. Fabregas ha seguito il match dagli spalti perché stava scontando la seconda e ultima giornata di squalifica , ma dopo il fischio finale è corso sul terreno di gioco per festeggiare il successo e congratularsi coi suoi ragazzi: "Vedete quello che abbiamo fatto - grida l'allenatore - Abbiamo corso 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa: serve la fottuta mentalità per vincere in questo club, in questa squadra. Grazie mille, continuiamo così".

Gli elogi del ds Ludi

"Fabregas è il nostro artista e direttore d'orchestra. Sta valorizzando una squadra di grande talento e soprattutto sta lavorando nella direzione della crescita". Così il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ospite di 'Radio Anch'io Sport 'su Rai Radio 1, sulle doti dell'allenatore che sta facendo grande i lariani, ieri vittoriosi con la Juve. "C'è lo stesso impianto metodologico. Cresce la consapevolezza, la capacità di lettura delle situazioni da parte dei ragazzi. Questo è merito del mister", ha aggiunto. Sul futuro del tecnico: "Con Cesc abbiamo un rapporto straordinario, di grande fiducia reciproca. Stiamo lavorando sul quotidiano, poi tireremo una riga a maggio-giugno, se e quando arriverà un'altra offerta per lui. Ad oggi è molto felice di stare a Como. Sono sicuro che è molto focalizzato sul nostro progetto, dopodiché vedremo".

Il parallelismo con l'Atalanta

"Noi come l'Atalanta e magari vittoriosi in una coppa tra qualche anno? Non può che essere un sogno per una proprietà ambiziosa - spiega Ludi in merito al paragone con il progetto dei bergamaschi - Al tempo stesso però lavoriamo e giudichiamo i piccoli passi. Noi siamo focalizzati sul miglioramento quotidiano. Se poi questo ci porterà in Europa, saremo i più contenti del mondo. Se invece ci porterà a una salvezza più comoda rispetto all'anno scorso, saremo comunque soddisfatti perché vorrà dire essere cresciuti ancora in un contesto così difficile come la Serie A", ha concluso.