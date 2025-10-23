Fabregas, il punto debole Juve: "Se uno entra inca**to...". Poi la risposta a Conte

Il Como vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo interno sulla Juventus , che è valso anche l'aggancio in classifica ai bianconeri a quota 12 punti. Per dare continuità alla grande prestazione di domenica scorsa , i lariani cercano di ripetersi in casa del Parma , che ha vinto solo una volta in campionato e ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Partita quindi da non sottovalutare per i lombardi. Lo sa bene l'allenatore Cesc Fabregas , che ha scontato le due giornate di squalifica ed è pronto a tornare in panchina. Il tecnico spagnolo ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Gli infortunati: "Diao e Kuhn possono giocare"

Contro la Juve, il Como aveva di fatto tutti gli esterni offensivi assenti, tra infortuni e squalifiche. Ma a Parma possono esserci dei rientri importanti: "Jesus Rodriguez sarà fuori per l'ultima partita - spiega Fabregas ricordando l'ultimo turno di squalifica da scontare per il giocatore spagnolo - poi ci saremo tutti. Addai forse lo lascerò a casa per la partita... ci penserò su, visti gli impegni ravvicinati, tornerà mercoledì. Voglio tutti pronti e disponibili. Dobbiamo fare attenzione. Diao e Kuhn possono già giocare. Diao anche dall'inizio, ci stiamo pensando. Kuhn sta meglio, si è allenato di più. Kempf e Ramon stanno bene, Diego Carlos si è ripreso, si era fatto male due giorni prima della Juve con Butez, ma stanno tutti bene".

I miglioramenti difensivi

Con 5 gol subiti, il Como è la terza miglior difesa del campionato. Un dato molto importante, considerando che l'anno scorso le reti incassate sono state 52. "Prima ogni volta che tiravano in porta era gol. Io però lavoro tanto sulla fase difensiva, per concetti, atteggiamento e abitudine. Mi piace lavorare molto anche con la Primavera. Siamo migliorati, ora abbiamo uno stile difensivo diverso, siamo più alti. Lavoriamo molto tatticamente e individualmente", ha spiegato Fabregas, che poi ha fatto riferimento anche agli acquisti estivi, ma non solo: "Sono arrivati giocatori importanti come Diego Carlos e Ramon che ti migliorano il livello della difesa. Kempf è in un grande momento di forma, Alex Valle porta fisicità, Posch e Smolcic stanno crescendo".