Tudor, interviene anche Fabregas: "Mondo ingiusto. Una volta arrivai quasi a piangere ma..."

"I miei occhi vedono quello che la classifica non dice". Fabregas , in conferenza, ha parlato così con il riferimento al Verona , prossima avversaria al Sinigaglia. Entrambe arrivano da un pari nell'ultimo turno, ma il tecnico del Como ha voluto sottolineare l'importanza e le difficoltà della sfida: "Non meritano di stare dove stanno, sono una squadra pericolosa". Lo spagnolo ha analizzato il momento della sua squadra tra infortuni e recuperi, soprattutto con il ritorno tra i convocati di Rodriguez dopo le tre giornate di squalifica e di Diao , in campo 45' contro il Parma .

Fabregas, conferenza Como-Verona

Fabregas ha parlato così in conferenza alla vigilia della sfida contro il Verona: "Siamo una squadra che piano piano sta costruendo qualcosa verso l'alto, mantenendo una filosofia e un'identità chiara. Stiamo iniziando un percorso dallo 0 e non è solo vincere e portare giocatori bravi, ma farlo con un'idea. Diamo continuità a un processo, alla fine la superficialità ti porta a vedere solo il risultato. Dobbiamo essere bravi e continuare a costruire". Sugli avversari: "Il Verona ha le idee chiare, ha continuità con l'allenatore, mi piace quello che vedo. Giovane-Orban? Mi hanno rubato l'occhio, sono giocatori interessanti e diversi, per caratteristiche, rispetto a Pellegrino-Cutrone, dovremo fare attenzione".

Nico Paz e l'identità Como

Su Nico Paz: "È un giocatore importante, sta crescendo e ha molta fame. Fa la differenza, per questo è qua e per me sarà sempre un giocatore importante. Ho giocato con Messi e ha fatto 90 gol in un anno, che gli dico? 'Mi hai fatto vincere tu?'. Sì, però no. Nico è un bravissimo giocatore, abbiamo bisogno di lui e deve continuare così. I gol si continueranno a fare, magari con un altro giocatore. Ho parlato con Xabi Alonso, è contentissimo di Ramon e Nico, di come stanno facendo le cose. Il Real Madrid ha grandissimi giocatori in quel ruolo, top mondiali, ma Nico sta in quel percorso e ha fatto un buono step". Sull'identità e il mercato: "Vero, ha aiutato molto, si è notato. Lo abbiamo fatto perché pensavamo fosse la cosa giusta, però non è solo questo il processo. Valle, Douvikas, Smolcic sono già qua da 8-10 mesi e sono dentro la nostra dinamica di gioco. Kempf un milione e mezzo, idem Butez, Cavlina a zero così come Diego Carlos, di tutto questo non si parla mai. Per 10 giocatori abbiamo speso 15-20 milioni. Non solo il risultato, stiamo creando uno stile, un'identità, dei giovani che tra 5 anni giocheranno al Mondiale con le loro nazionali. Questo va al di là dello 0-0, siamo molto tranquilli".