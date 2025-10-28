Tudor, interviene anche Fabregas: "Mondo ingiusto. Una volta arrivai quasi a piangere ma..."

"I miei occhi vedono quello che la classifica non dice". Fabregas, in conferenza, ha parlato così con il riferimento al Verona, prossima avversaria al Sinigaglia. Entrambe arrivano da un pari nell'ultimo turno, ma il tecnico del Como ha voluto sottolineare l'importanza e le difficoltà della sfida: "Non meritano di stare dove stanno, sono una squadra pericolosa". Lo spagnolo ha analizzato il momento della sua squadra tra infortuni e recuperi, soprattutto con il ritorno tra i convocati di Rodriguez dopo le tre giornate di squalifica e di Diao, in campo 45' contro il Parma.
Fabregas, conferenza Como-Verona
Fabregas ha parlato così in conferenza alla vigilia della sfida contro il Verona: "Siamo una squadra che piano piano sta costruendo qualcosa verso l'alto, mantenendo una filosofia e un'identità chiara. Stiamo iniziando un percorso dallo 0 e non è solo vincere e portare giocatori bravi, ma farlo con un'idea. Diamo continuità a un processo, alla fine la superficialità ti porta a vedere solo il risultato. Dobbiamo essere bravi e continuare a costruire". Sugli avversari: "Il Verona ha le idee chiare, ha continuità con l'allenatore, mi piace quello che vedo. Giovane-Orban? Mi hanno rubato l'occhio, sono giocatori interessanti e diversi, per caratteristiche, rispetto a Pellegrino-Cutrone, dovremo fare attenzione".
Nico Paz e l'identità Como
Su Nico Paz: "È un giocatore importante, sta crescendo e ha molta fame. Fa la differenza, per questo è qua e per me sarà sempre un giocatore importante. Ho giocato con Messi e ha fatto 90 gol in un anno, che gli dico? 'Mi hai fatto vincere tu?'. Sì, però no. Nico è un bravissimo giocatore, abbiamo bisogno di lui e deve continuare così. I gol si continueranno a fare, magari con un altro giocatore. Ho parlato con Xabi Alonso, è contentissimo di Ramon e Nico, di come stanno facendo le cose. Il Real Madrid ha grandissimi giocatori in quel ruolo, top mondiali, ma Nico sta in quel percorso e ha fatto un buono step". Sull'identità e il mercato: "Vero, ha aiutato molto, si è notato. Lo abbiamo fatto perché pensavamo fosse la cosa giusta, però non è solo questo il processo. Valle, Douvikas, Smolcic sono già qua da 8-10 mesi e sono dentro la nostra dinamica di gioco. Kempf un milione e mezzo, idem Butez, Cavlina a zero così come Diego Carlos, di tutto questo non si parla mai. Per 10 giocatori abbiamo speso 15-20 milioni. Non solo il risultato, stiamo creando uno stile, un'identità, dei giovani che tra 5 anni giocheranno al Mondiale con le loro nazionali. Questo va al di là dello 0-0, siamo molto tranquilli".
Esonero Tudor e gli errori arbitrali
Poi Fabregas risponde anche a una domanda su Tudor: "Non mi piace parlare di Tudor, è un mondo ingiusto per tanti allenatori. Niko Kovac mi ha lasciato fuori dai convocati in una partita contro il Marsiglia e quasi piangevo, ma vedevo che per lui fosse difficile. Mi ha detto: 'Spero che un giorno sarai allenatore per vedere quanto è difficile esserlo'". Sugli episodi dell'ultimo weekend: "Parlare degli arbitri è difficile. Un mondo complicatissimo. Mi sembrava rigore quello di Da Cunha contro il Parma. Dalle immagini era al limite. È molto difficile, ma ora vedo che arbitra più il VAR che l'arbitro. Questo toglie responsabilità all'arbitro. Prima c'era più pressione. Sento che quando si gioca in Champions la gestione dell'arbitro è diversa in base ai Paesi d'origine. Se potessimo trovare l'uniformità...".
Le condizioni di Diao, Addai e Dossena
Sui giocatori: "Diao dall'inizio? Sì e no, è un dubbio che ho perché ho tutti a disposizione. Addai non partirà dall'inizio. Tutte le partite giocate da Smolcic sono state di un livello importantissimo, Posch è molto esperto e capisce bene quando entrare e uscire con una proiezione offensiva superiore, è molto intelligente e può fare anche gol. Vojvoda lo abbiamo usato di più esterno alto in queste ultime partite, Van der Brempt invece ha tutto per diventare un top. Sfortunatamente ha avuto un altro infortunio, più di una volta l'abbiamo dovuto cambiare nel primo tempo e ci penalizza. Ma deve continuare a lavorare, anche per mettersi a posto. Piano piano deve ritrovarsi". Su Goldaniga: "Ovvio che vuole giocare, c'è livello adesso nella sua posizione, lui deve continuare e ha giocato la partita di Coppa. È complicato, però lui deve sempre essere quello è: un professionista". A chiudere su Dossena e Sergi Roberto: "Siamo contenti che la settimana scorsa era con noi. Ha fatto 5 mesi di recupero fuori. Adesso ci sarà l'ultima parte individuale con noi, poi giorno dopo giorno tornerà in gruppo. Sergi Roberto ha fatto un esame, dopo la sosta di novembre rientrerà".
