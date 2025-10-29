Fabregas frena su Diao: "Serve tempo". Poi la rivelazione sul quarto posto 

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria del Como per 3-1 contro il Verona decisa dalle reti di Douvikas , Posch e Vojvoda . Il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Abbiamo giocato con un campo pesante, ma nonostante questo è emersa la qualità dei miei giocatori. Era una gara difficile devo ringraziare i miei. L’errore difensivo viene da una lettura sbagliata dei tempi, capita con lo stile di gioco che ci siamo imposti.”

Le parole di Fabregas

"Vittoria di gruppo, di un coraggio incredibile. Sono molto contento, questi giocatori mi fanno davvero felice. Mi emoziona che si fa un errore mio, perché io chiedo di giocare così e la squadra continua. Abbiamo iniziato la partita fortissimo, poi loro hanno iniziato a spingere e pressare di più. Una vittoria d'identità, molto di più di un 4-0. Abbiamo avuto 72% di possesso palla, in A non è facile. Chi entra e chi non entra, oggi sei cambi e la squadra mi dà tanto. Adesso 3 partite a settimana, arriva un gennaio tostissimo, loro sanno che se continuano a lavorare hanno il loro spazio". Poi su Diao ha concluso: "Calma, posso solo dire quello. L'ho messo per vincere, poi un giocatore molto fisico richiede molto tempo. Io sono tranquillo però, ha una fame e una voglia di trionfare nel calcio. Oggi partita difficile per le sue caratteristiche, ma solo allenandosi può migliorare. Como quarto? "Non mi interessa ma suona benissimo. Il 4 è il mio numero preferito".