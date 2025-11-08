Como-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Sinigaglia quando alle ore 15 scenderanno in campo Como e Cagliari nella sfida valida per l'11ª giornata di Serie A. La formazione di Fabregas vengono dal pareggio in trasferta a reti inviolate sul campo del Napoli e in classifica stazionano al settimo posto a quota 17 punti, ad una sola lunghezza dalla zona Europa. Periodo difficile invece per il Cagliari, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare: i sardi allenati da Pisacane vengono dal ko dell'Olimpico contro la Lazio e al momento i punti che li separano dalla zona retrocessione sono solamente tre.