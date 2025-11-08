Como-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Sinigaglia quando alle ore 15 scenderanno in campo Como e Cagliari nella sfida valida per l'11ª giornata di Serie A. La formazione di Fabregas vengono dal pareggio in trasferta a reti inviolate sul campo del Napoli e in classifica stazionano al settimo posto a quota 17 punti, ad una sola lunghezza dalla zona Europa. Periodo difficile invece per il Cagliari, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare: i sardi allenati da Pisacane vengono dal ko dell'Olimpico contro la Lazio e al momento i punti che li separano dalla zona retrocessione sono solamente tre.
SEGUI COMO-CAGLIARI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Como-Cagliari: diretta tv e streaming
Como-Cagliari, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Sinigaglia di Como e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Como-Cagliari
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. Indisponibili: Dossena, Goldaniga, Roberto. Squalificati: /.
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Felici; Folorunsho; S.Esposito. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Radunovic, Sarno, Di Pardo, Idrissi, Juan Rodriguez, Zé Pedro, Mazzitelli, Cavuoti, Borrelli, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. Indisponibili: Belotti, Ciocci, Deiola, Liteta, Pintus, Rog. Squalificati: /.
ARBITRO: Pezzuto della sezione di Lecce. ASSISTENTI: Tigoni-Cavallina. QUARTO UFFICIALE: Perri. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Fourneau.