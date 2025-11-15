Suwarso: “Vittoria con la Juve? Non troppo felici. Fabregas deve trovare il suo successore”. E su Nico Paz...

Il calciomercato del Como e il retroscena Diao

“Mercato? Siamo molto soddisfatti. Negli anni precedenti alcuni acquisti non hanno avuto un impatto immediato o non sono rimasti a lungo. Quest’anno invece tutti quelli scelti hanno un ruolo importante. Alcuni impiegheranno più tempo per affermarsi, ma è un investimento per il presente e per il futuro” - ha spiegato Suwarso. E in vista di gennaio è stato chiaro: “Da tutte le discussioni fatte finora, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Törnqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze. Ma nei piani, è zero. Non ve lo aspettavate, vero?" E se qualcuno dovesse partire?: “Allora sarebbe un’altra storia. Spero arrivi una grande offerta per uno dei nostri giocatori: sono sempre felice di parlarne. L’estate scorsa ne abbiamo ricevute un paio. Una l’abbiamo accettata, ma il giocatore ha rifiutato. L’altra è stata respinta perché era l’ultimo giorno di mercato. Mi hanno chiesto se avrei accettato un’offerta arrivata otto ore prima della chiusura. Ho detto che non potevo. Sono stati comunque rispettosi. Di chi si trattava? Era uno dei nostri esterni. Da un club saudita, sì. Era un’offerta molto alta. Se fosse arrivata prima, avrei detto sì. Ma ho chiesto al giocatore se volesse andare in Arabia Saudita e lui ha detto no. E ho pensato: meno male, perché avrei comunque rifiutato. Quindi Diao? Vi lascio intuire da soli”.