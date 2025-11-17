Brutte notizie per il Como , che dovrà fare a meno di Assane Diao per le prossime partite. Il classe 2005 dopo essere uscito per un problema fisico nel corso del match contro il Cagliari , era stato poi convocato dal Senegal. In nazionale si è quindi sottoposto a dei primi esami strumentali, che hanno confermato la presenza di un infortunio muscolare e lo hanno costretto a lasciare il ritiro . Una volta tornato in Italia ha fatto dei nuovi accertamenti, che hanno evidenziato una lesione .

Como, infortunio Diao: il comunicato

Ecco il comunicato: "Como 1907 comunica che, a seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore Assane Diao durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico previsto. I tempi di recupero verranno definiti in base all’evoluzione clinica nei prossimi giorni".

I tempi di recupero: out contro il Torino

I tempi di recupero di Diao non sono stati chiariti e dipenderanno molto da come il giocatore risponderà ai trattamenti nel corso delle prossime settimane. Di certo, però, il classe 2005 non ci sarà contro il Torino, match in programma lunedì 24 novembre alle 18:30. Contro la squadra di Baroni, quindi, Fabregas dovrà fare a meno di lui, come d'altronde è successo in gran parte di questa stagione visti i tanti problemi fisici che hanno fermato l'attaccante senegalese.