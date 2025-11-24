Fabregas: "Como, spero sia solo l'inizio. Questi ragazzini sono terribili"

Gongola Cesc Fabregas. Il Como vola sul campo del Torino, giocando una partita di grande sostanza e valore. I lariani straripanti nella seconda frazione. Una squadra che vola al sesto posto in classifica frutto di cinque vittorie, sei pareggi e solamente una sconfitta con 9 punti in più rispetto allo scorso anno. Insomma un Como che sta strabilando tutti. Il pensiero del tecnico: "Questo risultato è frutto del lavoro, della perseveranza e della costanza. E' un gruppo molto giovane che deve ancora lavorare tanto e crescere. E' una squadra che mi piace veder giocare con fame, aggessività fisica e mentale. Dobbiamo prendere rischi, ma provare a giocare e vincere. I ragazzi mi sono piaciuti molto, a livello mentale, a livello di preventive, qualità e gioventù l'abbiamo, siamo quella con l'età più bassa d'Europa. Serve ora calma, mentalità e ancora tanto lavoro. Sul cambio di modulo, stavamo vincendo, il Torino ha inserito tanta gente davanti e allora ci siamo messi a cinque dietro, era un momento difficile, con i terzini non riuscivamo a chiudere sul loro cambio di gioco. E allora abbiamo optato per un 5-4-1 per chiudere e poi ripertire in contrapiede. Poi l'idea era segnare in ripartenza. Lo abbiamo fatto anche con il Verona. Siamo aperti mentalmente, tutti possono fare tutto. La gente vede solo il risultato, ma non il quotidiano. Questi risultati per un allenatore sono una grande soddisfazione: è il frutto di quanto facciamo e proviamo in allenamento".