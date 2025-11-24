Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fabregas: "Como, spero sia solo l'inizio. Questi ragazzini sono terribili"

Il tecnico parla dopo la vittoria contro il Torino. "E' una squadra che ha fame, gioca con aggessività fisica e mentale"
3 min
Fabregas: "Como, spero sia solo l'inizio. Questi ragazzini sono terribili"© Marco Canoniero
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Gongola Cesc Fabregas. Il Como vola sul campo del Torino, giocando una partita di grande sostanza e valore. I lariani straripanti nella seconda frazione. Una squadra che vola al sesto posto in classifica frutto di cinque vittorie, sei pareggi e solamente una sconfitta con 9 punti in più rispetto allo scorso anno. Insomma un Como che sta strabilando tutti. Il pensiero del tecnico: "Questo risultato è frutto del lavoro, della perseveranza e della costanza. E' un gruppo molto giovane che deve ancora lavorare tanto e crescere. E' una squadra che mi piace veder giocare con fame, aggessività fisica e mentale. Dobbiamo prendere rischi, ma provare a giocare e vincere. I ragazzi mi sono piaciuti molto, a livello mentale, a livello di preventive, qualità e gioventù l'abbiamo, siamo quella con l'età più bassa d'Europa. Serve ora calma, mentalità e ancora tanto lavoro. Sul cambio di modulo, stavamo vincendo, il Torino ha inserito tanta gente davanti e allora ci siamo messi a cinque dietro, era un momento difficile, con i terzini non riuscivamo a chiudere sul loro cambio di gioco. E allora abbiamo optato per un 5-4-1 per chiudere e poi ripertire in contrapiede. Poi l'idea era segnare in ripartenza. Lo abbiamo fatto anche con il Verona. Siamo aperti mentalmente, tutti possono fare tutto. La gente vede solo il risultato, ma non il quotidiano. Questi risultati per un allenatore sono una grande soddisfazione: è il frutto di quanto facciamo e proviamo in allenamento".

"Questi giovani sono terribili"

Poi sui giovani dice: "Questi ragazzini sono terribili. Sono molto contento per come hanno giocato Jesus Rodriguez e Addai, vediamo come tutti stiano facendo grandi cose. Oggi Baturina è entrato benissimo da ala sinistra, Posch da centrocampista e meritava una chance. Quando troviamo questa continuità, tutto andrà bene, ma dobbiamo capire che ci saranno delle partite così e gare più difficili. Non siamo ancora maturi al 100%, ci sono delle cose da migliorare e dovremo lavorare".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS