Due anni di Fabregas, ma il Como guarda oltre

COMO - È un’altra giornata storica per il Como . Il 5-1 in trasferta al Torino è un’altra statuetta da mettere nella bacheca, inaugurata nella seconda parte della scorsa stagione con record, più o meno importanti, legati ai risultati in Serie A. Ma c’è ancora tanto spazio nella vetrina allestita da Cesc Fabregas : proprio due anni fa veniva promosso capo allenatore, al posto di Moreno Longo . In ventiquattro mesi, lo spagnolo ha trasformato una squadra e una società. Dopo il successo sulla Juventus, ecco un’altra giornata che sarà ricordata. Con la differenza, rispetto a quello che succedeva in un certo seppur glorioso passato, che la sensazione è che altre ne seguiranno.

Con Fabregas un Como da record

Intanto, il Como è al sesto posto: non è successo tante volte nella sua lunga storia, ma molto breve in Serie A. Il Como è al decimo risultato utile in campionato. Ha segnato cinque gol in A nella stessa partita, per la prima volta in trasferta. Anche questa è storia. Le sfaccettature sono tante, come quella zona Coppe raggiunta. Esserci a settembre è un conto, esserci anche a novembre è un altro. Farlo con una squadra che dà l’impressione di non fermarsi mai, che è tra le migliori per possesso palla e la migliore per recupero palla, che non sembra mai attraversare cali evidenti, che sviluppa manovra e che a tratti appare dominante sta diventando una certezza. Ciò che realmente sorprende di questo Como, oltre all’età media bassissima dei suoi prim’attori, è la sua credibilità, fornita dallo stile di gioco, dalla capacità di manovra, da una difesa che placa ogni tentativo avversario.

Como, lezione all'Europa

Fabregas, dopo due pareggi per 0-0, aveva ammesso una certa farraginosità della manovra, i troppi tocchi e un tiki taka determinante a Napoli come arma difensiva, ma troppo esasperato contro il Cagliari. Aveva chiesto un salto di qualità in questo senso, accontentato con cinque gol. Gol su precisa richiesta: avrebbe voluto vedere più tiri, più guizzi degli esterni. E così è stato. Ora sognare è davvero lecito, a patto che arrivino ancora conferme si questo spartito, apparentemente non scalfibile. La musica è piacevolissima, le prove dure che arriveranno tra fine e inizio anno saranno un test probante. Certo è che vedere nelle vesti di goleador e assist man gol ragazzini di 20, 21 e 22 anni - questo dice la carta d’identità di Addai, Rodriguez, Ramon, Paz, Perrone e Baturina - è davvero una lezione “europea” di calcio, che denota tutta la lungimiranza (sembrava lucida follia in estate) negli investimenti, anche pesanti in alcuni casi, su questi profili. Ma non ci sono proclami: "Dobbiamo crescere, lavorare, dare tutto sempre con questa mentalità", dice il condottiero Fabregas. Perché il progetto è solo agli inizi.