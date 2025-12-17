Fabregas, insulti e minacce dai tifosi del Senegal: "Hai causato l’infortunio di Diao. Ora vedrai…"  

Una tempesta digitale senza precedenti si è abbattuta nelle ultime ore sui profili social di Cesc Fabregas . L’allenatore del Como è finito al centro di una violenta shitstorm scatenata da migliaia di tifosi senegalesi dopo la sfida contro la Roma, vinta 1-0 dai giallorossi . A far esplodere la polemica non è stato solo il risultato, ma soprattutto l’infortunio di Assane Diao , costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo. Un episodio che ha trasformato il post-partita in un caso internazionale, tra accuse, insulti e pesanti minacce.

L’infortunio di Diao e la rabbia dei tifosi del Senegal

Per capire l’origine della protesta bisogna tornare indietro di qualche settimana. Diao ha vissuto una prima parte di stagione complicata, segnata da continui problemi fisici. Il suo bilancio parla chiaro: appena sei presenze e ben otto partite saltate in Serie A. Una situazione che aveva spinto Fabregas a chiedere alla federazione senegalese di non convocarlo per la Coppa d’Africa, al via il 21 dicembre. Una richiesta spiegata apertamente dall’allenatore spagnolo nel post-gara contro la Roma: "Sono un grande fan delle Nazionali e spero sempre che i miei giocatori vengano convocati, ma avevo chiesto di non chiamarlo perché aveva giocato pochissimo ed era stato fuori per un mese e mezzo. La risposta? Il ct del Senegal mi ha detto che, in quel caso, non sarebbe andato al Mondiale". Nonostante ciò, Diao è stato comunque convocato. A quel punto Fabregas ha deciso di schierarlo dal primo minuto contro la Roma, ammettendo di aver voluto correre un rischio: "Ho pensato: prendiamoci un rischio anche noi". Una decisione che però si è rivelata fatale. Dopo appena 37 minuti, l'attaccante ha dovuto lasciare il campo per un nuovo infortunio. Da lì, la miccia.

Insulti, minacce e accuse di malafede

Nel giro di poche ore, i social di Fabregas sono stati presi d’assalto. Migliaia di commenti, molti dei quali scritti in wolof, hanno invaso i suoi post. Insulti gravissimi, minacce e messaggi diretti anche alla famiglia dell’allenatore. Il cuore dell’accusa è uno solo: secondo molti tifosi senegalesi, Cesc avrebbe agito in malafede: "Ha voluto tutelare Diao dalla Nazionale, ma lo ha schierato lo stesso con il club, causandone l’infortunio", si legge, oltre qualche becero messaggio del tipo: "Sarai punito, ora vedrai". I numeri rendono bene l’idea della portata dell’attacco. L’ultimo post ha superato quota 11mila commenti, con una valanga di bandiere senegalesi e messaggi carichi di rabbia. La sensazione è che la vicenda sia tutt’altro che chiusa. Se l’infortunio di Diao dovesse davvero costringerlo a saltare la Coppa d’Africa, la pressione su Fabregas potrebbe aumentare ulteriormente.