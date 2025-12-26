Fabregas suona la carica: "Partita stimolante e impegnativa". E sui rientri...

Il Como di Cesc Fabregas si appresta ad affrontare un'importante sfida in trasferta al 'Via del Mare' di Lecce. I lariani sono reduci da due sconfitte consecutive: il 4-0 rimediato in casa dell'Inter e l'1-0 contro la Roma. Entrambe sono arrivate lontano dal 'Sinigaglia', ed il match contro il club di Di Francesco - in programma sabato 27 dicembre alle 15 - sarà il terzo consecutivo lontano dalle mura di casa per gli uomini di Fabregas. Il Como vuole rialzare la testa e tornare a fare punti, e la trasferta di Lecce sarà un crocevia fondamentale per restare aggrappati al treno dell'Europa. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa Cesc Fabregas, annunciando anche il recupero di due elementi molto importanti nella rosa dei lariani.