Fabregas: "Ho goduto perché abbiamo vinto. Classifica? Alla gente piace parlare..."

Le parole di Fabregas

"La squadra è la cosa più importante, proviamo a far risaltare i giocatori più speciali. Alla gente piace parlare della classifica, ma io non ne parlo. Voglio fare buone prestazioni e vedere la squadra che cresce. C'erano tante assenze, ma il gruppo continua a spingere bene. Ci sono tanti modi di dominare una partita. Il primo tempo mi è piaciuto molto. Dopo un momento di difficoltà, abbiamo reagito bene, ma dobbiamo migliorare e fare più gol". E su Douvikas aggiunge: "E' un giocatore importante per noi, ha fatto bene anche l'anno scorso. E' cresciuto e ha ancora tanti margini di miglioramento. Deve leggere meglio alcune situazioni e gestire meglio la palla".

Di Francesco: "Gol da annullare, c'era fallo"

Anche Di Francesco ha commentato la gara, soprattutto l'episodio del primo gol del Como: "Rocchi mi ha spesso fatto i complimenti per come rispetto gli arbitri. Mi sono lamentato perché per me sul goal c'era fallo. Contro la Lazio ci hanno annullato una rete con l'avversario sfiorato, qui non è stato fatto con una gomitata sul mento. E' un episodio che cambia la partita. Nel secondo tempo siamo stati ingenui, però il primo goal mi ha fatto male. Non dico che sia stata prevenuta, ma non c'era un gran rapporto con il quarto uomo. Il goal preso non deve essere un alibi. Quanto fatto nel primo tempo avremmo dovuto farlo anche nel secondo. Il passivo è stato più ampio di quanto non abbia detto il campo. Stulic? Non è stata la sua miglior partita, mentre Camarda è entrato bene. A gennaio si faranno valutazioni su tutta la squadra. Siebert è cresciuto molto, ma quello sul terzo goal è l'unico neo. Maleh non giocava dall'inizio da più di un anno ed è andato un po' a corrente alternata".