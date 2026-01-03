Fabregas: "Se hai la possibilità di fare 3 o 4 gol devi farli". Sul mercato Como: "Sappiamo..."

Il Como centra la sua seconda vittoria consecutiva e continua a sognare l'Europa. La squadra biancoblu supera 1-0 l' Udinese nel match del Sinigaglia: decide un calcio di rigore trasformato da Da Cunha. Secondo ko nelle ultime tre partite per i bianconeri, che restano a quota 22 mentre il Como consolida la sesta piazza con 30 punti. Nel prossimo turno i lombardi saranno impegnati nella trasferta dell'Arena Garibaldi contro il Pisa di martedì, invece, i friulani giocheranno mercoledì all'Olimpico Grande Torino contro i granata. Gli uomini di Fabregas raccolgono altri tre punti di fondamentale importanza, che consentono al club di piazzarsi immediatamente alle spalle di Juventus e Roma , rispettivamente a due e tre punti di distanza con le stesse gare disputate. I lariani dovranno recuperare il match contro il Milan, ed allo stesso modo bianconeri e giallorossi affronteranno i rispettivi impegni in giornata. Al termine della gara contro l'Udinese, Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione della sua squadra.

Fabregas: "Peccato non aver fatto 3-4 gol"

"Il calcio di oggi si basa sui dettagli, tutti analizzano tutto. Un piccolo dettaglio può farti portare a casa la partita. Sono contento perchè la squadra su questo sta maturando molto ed è bello vederla giocare come nel primo tempo". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro l'Udinese in campionato. "Abbiamo fatto tutto quello che sognavo, ma a questo livello se hai la possibilità di fare tre o quattro gol, devi farli, perchè poi nel secondo tempo anche per merito loro hanno avuto delle occasioni e abbiamo sofferto per qualche minuto. Merito però alla squadra che ha saputo soffrire, perchè l'anno scorso questa partita non l'avremmo mai vinta", ha aggiunto. "Mercato? Noi cerchiamo giocatori il più completo possibile, non ci serve uno che sia solo fisico perchè se poi non sa fare due passaggi è un problema. Sappiamo quello che vogliamo cercare, ci sono caratteristiche nella squadra che non abbiamo e proveremo a crescere ancora con quello che abbiamo", ha detto.

"Nico Paz? Non era in condizione"

Cesc Fabregas nel post partita ha speso qualche parola anche per le condizioni del numero 10 del Como, che non è partito dal primo minuto nella gara contro l'Udinese. Il fuoriclasse argentino è subentrato, infatti, a Caqueret al 70', giocando gli ultimi venti minuti in condizioni non ottimali. Il tecnico spagnolo ha reso note le motivazioni dietro la sua scelta, chiarendo così la situazione: "Nico Paz? E' stato a letto due giorni senza allenarsi perchè non stava bene, per questo ha giocato solo 20 minuti e non stava bene", ha concluso Fabregas.