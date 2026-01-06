Fabregas rivela il segreto del Como da Champions: "La squadra vincente è quella che..."

Fabregas: "Non si parla di classifica"

"Vincere è sempre difficile e lo è tanto di più soprattutto nel campionato italiano. Caqueret che ha cambiato il match e si è fatto trovare pronto dalla panchina, mentre Duvikas è sempre più decisivo e per noi è un giocatore fondamentale in un momento in cui davanti siamo un po' corti. Voglio fare i complimenti a Butez, che secondo me è un porteire fortissimo e invece sottovalutato non solo in Italia. Dobbiamo fare un'analisi oltre ai numeri, la cosa più importante è che la squadra continui a crescere. Gli avversari sono stati molti bravi, tutti hanno avuto difficoltà a vincere contro di loro. Abbiamo avuto un ritmo di gioco molto alto, loro hanno speso tanto. Abbiamo dovuto trovare una soluzione nell'intervallo e poi è arrivato il gol. C'è stata un po' di superficialità che ci ha portato a soffrire un po', anche quel rigore concesso. Ci sono dei piccoli dettagli da migliorare. La Classifica? Non la guardo mai - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Un membro dello staff oggi mi ha aggiornato, ma gli ho detto di smettere di parlare di questo. Dobbiamo essere molto attenti a chi siamo. Vogliamo arrivare in alto un giorno, ma c'è un processo da fare per una squadra molto giovane. I giovani italiani? Abbiamo un piano per il futuro, speriamo di riuscire a trovarli. È giusto che tanti giocatori italiani giochino in questa squadra. È un obiettivo importante, speriamo di affrontare questo argomento diversamente tra un paio di anni".