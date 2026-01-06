Tuttosport.com
Fabregas rivela il segreto del Como da Champions: "La squadra vincente è quella che..."

Girone d'andata pazzesco dei lariani, al quarto posto in mezzo alle big: "Ho detto che non si parla di classifica"
3 min
Fabregas rivela il segreto del Como da Champions: "La squadra vincente è quella che..."© Getty Images
"Quarto posto? Non guardo la classifica ma una partita alla volta. Dobbiamo continuare a sviluppare questa mentalità da campioni, da squadra vincente che sa vincere giocando ogni tre giorni". Queste le parole di Cesc Fabregas, intervenuto al termine della trasferta di Pisa, dove il Como si è imposto con il finale di 3-0. Un risultato valido per l'ultimo appuntamento del girone di andata e che porta la doppia firma di Tasos Douvikas (70', 96', rig.) e quella di Maximo Perrone (68'). La classifica vede ora i Lariani a quota 33 punti e in piena corsa per l'Europa: la prossima giornata c'è il Bologna al Sinigaglia: appuntamento alle ore 15 di sabato 10 gennaio. Così il tecnico spagnolo: "Il nostro ritmo ha creato difficoltà al Pisa, che è una squadra molto solida che avrebbe meritato più fortuna finora e qualche punto in più anche in classifica. Sono in pochi quelli che vengono qui a vincere largamente". 

Fabregas: "Non si parla di classifica"

"Vincere è sempre difficile e lo è tanto di più soprattutto nel campionato italiano. Caqueret che ha cambiato il match e si è fatto trovare pronto dalla panchina, mentre Duvikas è sempre più decisivo e per noi è un giocatore fondamentale in un momento in cui davanti siamo un po' corti. Voglio fare i complimenti a Butez, che secondo me è un porteire fortissimo e invece sottovalutato non solo in Italia. Dobbiamo fare un'analisi oltre ai numeri, la cosa più importante è che la squadra continui a crescere. Gli avversari sono stati molti bravi, tutti hanno avuto difficoltà a vincere contro di loro. Abbiamo avuto un ritmo di gioco molto alto, loro hanno speso tanto. Abbiamo dovuto trovare una soluzione nell'intervallo e poi è arrivato il gol. C'è stata un po' di superficialità che ci ha portato a soffrire un po', anche quel rigore concesso. Ci sono dei piccoli dettagli da migliorare. La Classifica? Non la guardo mai - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Un membro dello staff oggi mi ha aggiornato, ma gli ho detto di smettere di parlare di questo. Dobbiamo essere molto attenti a chi siamo. Vogliamo arrivare in alto un giorno, ma c'è un processo da fare per una squadra molto giovane. I giovani italiani? Abbiamo un piano per il futuro, speriamo di riuscire a trovarli. È giusto che tanti giocatori italiani giochino in questa squadra. È un obiettivo importante, speriamo di affrontare questo argomento diversamente tra un paio di anni".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

