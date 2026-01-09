Tuttosport.com
"Quando eri bambino...": Morata-Buffon jr, lo scambio di maglia che racconta la storia Juve

L'attaccante del Como ha incontrato il figlio dell'ex portiere al termine della sfida contro il Pisa: il messaggio
3 min
MorataBuffon Jrpisa-como
"Quando eri bambino...": Morata-Buffon jr, lo scambio di maglia che racconta la storia Juve © Marco Canoniero/Enrico Mattia Del Punta/Agenzia Aldo Liverani
Grazie alle reti di Perrone e Douvikas (doppietta), il Como ha battuto 3-0 il Pisa. Gli uomini di Fabregas hanno vinto e portato a casa altri tre punti, ma per Morata, in tribuna perchè al momento infortunato, è stata una partita ancora più speciale. L'attaccante spagnolo ha infatti avuto la possibilità di rivedere Louis Buffon, figlio dello storico portiere della Juve e ora attaccante della squadra di Gilardino. Il figlio d'arte non è sceso in campo ma al termine della partita ha scambiato la maglia con Alvaro, nel ricordo dei vecchi tempi.

"Abbiamo giocato insieme quando eri un bambino..."

Morata e Louis, infatti, si conoscono ormai da tanti anni, da quando lo spagnolo era compagno di squadra di Gianluigi Buffon alla Juventus. Per Alvaro deve essere stato strano rivedere in campo quel ragazzino con cui giusto pochi anni fa giocava al termine degli allenamenti. Non a caso lo spagnolo su Instagram ha scritto: "Abbiamo giocato insieme dopo gli allenamenti quando eri un bambino, mi fa tanto felice avere la tua maglia da professionista. In bocca al lupo".

I numeri di Louis Buffon

Buffon Jr ha già collezionato 4 presenze in Serie A con la maglia del Pisa. Appena 29 minuti in campo ma che a 18 anni (è un classe 2007) significano già molto. Il meglio, però, Louis l'ha fatto vedere con la maglia della Repubblica Ceca Under19, con cui ha giocato 7 partite e segnato 6 gol (due triplette in sei giorni). Un rendimento importante, che fa già intravedere le sue qualità. E chissà che nell'incontro con Morata, il figlio d'arte non abbia chiesto anche allo spagnolo dei consigli per segnare di più. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

