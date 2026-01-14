Fabregas, l’idolo di Spalletti e il dettaglio che racconta tutto: modello Camp Nou

Il futuro di Fabregas

Tornando al campo del Sinigaglia, un campo più largo è necessario per lo sviluppo in ampiezza del gioco del Como. Come da regolamento, la decisione di allargare il campo è una possibilità che può essere richiesta dai club di Serie A. Nelle scorse settimane è stata comunicata questa volontà alla Lega che, dopo un sopralluogo, ha dato l’ok definitivo. Il limite massimo consentito per i campi nel campionato italiano è 105×68 metri. Quello del Sinigaglia era 105×65 e, a seguito delle modifiche, è stato portato a 66 metri di larghezza. Per il futuro, ci sarebbe dunque ancora un margine di due metri da poter sfruttare per portare al limite massimo il rettangolo di gioco. Se però Fabregas parla già di futuro, chiedendo le dimensioni del campo che vorrebbe, potrebbe magari essere un piccolo indizio anche sulle sue intenzioni. Il suo passaggio all’Inter – ma ha avuto contatti anche con Bayer Leverkusen e Roma - è stata la telenovela di mercato della scorsa estate e la stessa situazione potrebbe riproporsi in primavera. Fabregas fa gola a tanti, soprattutto in Europa. Ma le ultime sue dichiarazioni fanno trasparire la sua volontà di rimanere a Como. Se arrivasse anche l’euro-qualificazione le probabilità aumenterebbero.