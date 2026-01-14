Fabregas, l’idolo di Spalletti e il dettaglio che racconta tutto: modello Camp Nou

COMO - Cesc Fabregas sempre più al centro del progetto, sempre più faro per il Como. L’allenatore spagnolo, che sta alimentando con la sua squadra il sogno europeo di una città intera, è un noto perfezionista. La cura maniacale del dettaglio è un suo marchio di fabbrica riconosciuto. L’ultima “trovata” riguarda il campo del Sinigaglia, allargato di un metro - considerando entrambe le fasce laterali - proprio su sua richiesta. La conferma l’ha data lui stesso, a margine della conferenza stampa post partita della sfida di sabato contro il Bologna. Confermando, anche, la sensazione che ha avuto il pubblico dagli spalti: «È tutto vero, è stata una mia precisa richiesta». Evidentemente non si tratta di un capriccio, ma di una necessità tecnico-tattica: «Avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Inoltre, il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più».
Il quartier generale
Un Fabregas che già guarda avanti e che, con questa richiesta, sembra voler confermare la sua presenza in panchina anche la prossima stagione. Ma tutto, da qui a maggio, può cambiare. Non stupisce invece la richiesta particolare, da parte di un allenatore che – anche in virtù della sua grandissima esperienza da giocatore nei top club d’Europa – ha avuto la possibilità in carriera di entrare in contatto con servizi applicati alle squadre ai massimi livelli. Qualche esempio? Il quartier generale di Mozzate, acquistato all’asta, per Fabregas è un punto centrale del suo programma di crescita: «Quando sono arrivato – ha detto in passato – ogni giorno cambiavamo centro sportivo. Avere il nostro campo aiuta a far crescere il gruppo e la famiglia». Quando è stato scelto come allenatore, ha chiesto (e ottenuto) il cambio del pullman di rappresentanza per gli spostamenti, con servizi igienici, più comodo e dotato di ogni comfort.
Il futuro di Fabregas
Tornando al campo del Sinigaglia, un campo più largo è necessario per lo sviluppo in ampiezza del gioco del Como. Come da regolamento, la decisione di allargare il campo è una possibilità che può essere richiesta dai club di Serie A. Nelle scorse settimane è stata comunicata questa volontà alla Lega che, dopo un sopralluogo, ha dato l’ok definitivo. Il limite massimo consentito per i campi nel campionato italiano è 105×68 metri. Quello del Sinigaglia era 105×65 e, a seguito delle modifiche, è stato portato a 66 metri di larghezza. Per il futuro, ci sarebbe dunque ancora un margine di due metri da poter sfruttare per portare al limite massimo il rettangolo di gioco. Se però Fabregas parla già di futuro, chiedendo le dimensioni del campo che vorrebbe, potrebbe magari essere un piccolo indizio anche sulle sue intenzioni. Il suo passaggio all’Inter – ma ha avuto contatti anche con Bayer Leverkusen e Roma - è stata la telenovela di mercato della scorsa estate e la stessa situazione potrebbe riproporsi in primavera. Fabregas fa gola a tanti, soprattutto in Europa. Ma le ultime sue dichiarazioni fanno trasparire la sua volontà di rimanere a Como. Se arrivasse anche l’euro-qualificazione le probabilità aumenterebbero.
COMO - Cesc Fabregas sempre più al centro del progetto, sempre più faro per il Como. L’allenatore spagnolo, che sta alimentando con la sua squadra il sogno europeo di una città intera, è un noto perfezionista. La cura maniacale del dettaglio è un suo marchio di fabbrica riconosciuto. L’ultima “trovata” riguarda il campo del Sinigaglia, allargato di un metro - considerando entrambe le fasce laterali - proprio su sua richiesta. La conferma l’ha data lui stesso, a margine della conferenza stampa post partita della sfida di sabato contro il Bologna. Confermando, anche, la sensazione che ha avuto il pubblico dagli spalti: «È tutto vero, è stata una mia precisa richiesta». Evidentemente non si tratta di un capriccio, ma di una necessità tecnico-tattica: «Avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Inoltre, il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più».
Il quartier generale
Un Fabregas che già guarda avanti e che, con questa richiesta, sembra voler confermare la sua presenza in panchina anche la prossima stagione. Ma tutto, da qui a maggio, può cambiare. Non stupisce invece la richiesta particolare, da parte di un allenatore che – anche in virtù della sua grandissima esperienza da giocatore nei top club d’Europa – ha avuto la possibilità in carriera di entrare in contatto con servizi applicati alle squadre ai massimi livelli. Qualche esempio? Il quartier generale di Mozzate, acquistato all’asta, per Fabregas è un punto centrale del suo programma di crescita: «Quando sono arrivato – ha detto in passato – ogni giorno cambiavamo centro sportivo. Avere il nostro campo aiuta a far crescere il gruppo e la famiglia». Quando è stato scelto come allenatore, ha chiesto (e ottenuto) il cambio del pullman di rappresentanza per gli spostamenti, con servizi igienici, più comodo e dotato di ogni comfort.