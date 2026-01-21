Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Como show: Baturina studia da erede di Paz

Lombardi lanciatissimi dopo il trionfo in casa della Lazio. Gol e assist: il trequartista brilla. Sarà lui la stella, dopo il ritorno dell’argentino al Real in estate
Luca Pinotti
1 min
Como show: Baturina studia da erede di Paz© LAPRESSE
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

COMO - Tra solide certezze (Nico Paz) e nuovi protagonisti (Martin Baturina), il Como mette il turbo e, dopo la sconfitta interna contro il Milan, ha ripreso immediatamente quota battendo la Lazio 3-0 all’Olimpico. Tra i tanti fatti storici di questa stagione e mezza in Serie A, c’è anche la vittoria nella Capitale: contro la Lazio, non accadeva da 74 anni. Terza vittoria consecutiva lontano dal Sinigaglia per 0-3: anche questo è un fatto più

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS