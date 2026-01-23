Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fabregas è paziente: "A Baturina serve tempo, Morata ha voglia ma dobbiamo stare attenti"

Il tecnico spagnolo si prepara alla sfida casalinga contro i granata di Baroni: ecco le sue parole alla vigilia del match
2 min
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la grande prestazione di Roma contro la Lazio, il Como si prepara ad ospitare il Torino al Sinigaglia. Un ottimo momento per i lariani di Fabregas che attendono un Torino ferito dal terzo ko di fila casalingo e voglioso di riscattarsi sul campo della rivelazione di questa Serie A. In vista del prossimo appuntamento, il tecnico spagnolo ha fatto il punto su chi ci sarà contro la formazione di Baroni.

Elogio di Baturina

Parte dal grande protagonista della notte dell'Olimpico: "Baturina è in una forma buonissima, serve tempo per creare alternativa e fiducia. Per capire cosa fare, se gioca in una posizione dove non ha giocato tanto, se gioca da mezzala come Da Cunha. Adesso calma, attenzione, lavorare. È un giocatore molto intelligente, è ad un livello alto e aiuta molto la squadra. Corre, è intelligente, vuole dimostrare e fare bene. Tutti gli vogliono bene, sta aiutando la squadra e questo per me è la cosa più importante. Nella vita non c'è pazienza, per niente, ma io ce l'ho".

Come sta Morata

Fabregas ha tutti i giocatori a disposizione se non si prendono in considerazione gli infortunati di lunga data da cui arrivano però buone notizie: "Tutti sono disponibili, Addai rientra ma in panchina. Morata ha tanta voglia di tornare ma dobbiamo stare attenti, per Diao ancora manca un po', ha fatto qualche corsa fuori. Morata e Addai invece sono molto vicini a rientrare".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS