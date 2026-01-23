Fabregas è paziente: "A Baturina serve tempo, Morata ha voglia ma dobbiamo stare attenti"

Dopo la grande prestazione di Roma contro la Lazio , il Como si prepara ad ospitare il Torino al Sinigaglia . Un ottimo momento per i lariani di Fabregas che attendono un Torino ferito dal terzo ko di fila casalingo e voglioso di riscattarsi sul campo della rivelazione di questa Serie A. In vista del prossimo appuntamento, il tecnico spagnolo ha fatto il punto su chi ci sarà contro la formazione di Baroni .

Elogio di Baturina

Parte dal grande protagonista della notte dell'Olimpico: "Baturina è in una forma buonissima, serve tempo per creare alternativa e fiducia. Per capire cosa fare, se gioca in una posizione dove non ha giocato tanto, se gioca da mezzala come Da Cunha. Adesso calma, attenzione, lavorare. È un giocatore molto intelligente, è ad un livello alto e aiuta molto la squadra. Corre, è intelligente, vuole dimostrare e fare bene. Tutti gli vogliono bene, sta aiutando la squadra e questo per me è la cosa più importante. Nella vita non c'è pazienza, per niente, ma io ce l'ho".

Come sta Morata

Fabregas ha tutti i giocatori a disposizione se non si prendono in considerazione gli infortunati di lunga data da cui arrivano però buone notizie: "Tutti sono disponibili, Addai rientra ma in panchina. Morata ha tanta voglia di tornare ma dobbiamo stare attenti, per Diao ancora manca un po', ha fatto qualche corsa fuori. Morata e Addai invece sono molto vicini a rientrare".