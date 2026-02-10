Tuttosport.com
Fabregas: “Traguardo storico per il Como ma dobbiamo tenere l'euforia per il finale di stagione”

Il tecnico ha parlato dopo l'impresa del Maradona con la conquista del doppio confronto contro l'Inter per continuare a sognare: ecco cosa ha detto
3 min
FabregasComocoppa italia
Fabregas: “Traguardo storico per il Como ma dobbiamo tenere l'euforia per il finale di stagione”© FOTO MOSCA
NAPOLI - Queste le parole di Cesc Fabregas, intervenuto al termine della trasferta al Maradona, dove il Como ha conquistato uno storico pass per la semifinale di Coppa Italia a distanza di 40 anni dall'ultima volta. Una notte indimenticabile per il tecnico spagnolo che proseguirà il sogno nel doppio confronto contro l'Inter: "Traguardo storico, momento bello e positivo. L'euforia bisogna lasciarla per il fine di stagione, sono dieci minuti di musica ma dobbiamo tornare con i piedi a terra perché dobbiamo giocare sabato".

"Una partita diversa"

Sulla partita aggiunge: "La sostituzione di Ramon è arrivata perché temevo il giallo. Ha 20 anni ed è inesperto, sta facendo bene ma non ha ancora quel ragionamento. Non sente la pressione, ho preferito fare cosi. Se rimani in dieci diventa difficile". Sulla prestazione spiega: "Primo tempo abbastanza bene, poi dopo è mancato qualcosa. Già dal 1' abbiamo attacco la profondità e abbiamo mandato un bel messaggio. Abbiamo fatto una partita diversa nel senso difensivo. Non siamo andati a pressare alto. Capisco che è difficile senza infortuni ma abbiamo fatto la partita, ho messo la linea a cinque alla fine perché volevamo chiuderla in maniera diversa"

"Ecco cosa ho detto prima dei rigori"

Alla fine una vittoria dopo la lotteria dagli undici metri: "Che cosa ha detto prima dei rigori? Li ho ringraziati che mi fanno vivere queste esperienze. Ho detto che tanti non hanno vissuto questa cosa e quindi era fondamentale crederci. Ho detto di godersi questi minuti, i grandi erano loro. Noi potevamo avere paura. Li ho ringraziati per quello che mi danno tutti i giorni. Dobbiamo continuare così, niente è fatto". L'agenda dei lariani prevede ora la gara interna con la Fiorentina (già affrontata e sconfitta al Franchi agli ottavi di Coppa) prevista per sabato 14 e a seguire il recupero della 24ª giornata contro il Milan in programma mercoledì 18. Poi, la partenza per lo Stadium dove il 21 febbraio affronteranno la Juventus di Luciano Spalletti.

 

 

 

 

