Fabregas: “Traguardo storico per il Como ma dobbiamo tenere l'euforia per il finale di stagione”

"Una partita diversa"

Sulla partita aggiunge: "La sostituzione di Ramon è arrivata perché temevo il giallo. Ha 20 anni ed è inesperto, sta facendo bene ma non ha ancora quel ragionamento. Non sente la pressione, ho preferito fare cosi. Se rimani in dieci diventa difficile". Sulla prestazione spiega: "Primo tempo abbastanza bene, poi dopo è mancato qualcosa. Già dal 1' abbiamo attacco la profondità e abbiamo mandato un bel messaggio. Abbiamo fatto una partita diversa nel senso difensivo. Non siamo andati a pressare alto. Capisco che è difficile senza infortuni ma abbiamo fatto la partita, ho messo la linea a cinque alla fine perché volevamo chiuderla in maniera diversa"

"Ecco cosa ho detto prima dei rigori"

Alla fine una vittoria dopo la lotteria dagli undici metri: "Che cosa ha detto prima dei rigori? Li ho ringraziati che mi fanno vivere queste esperienze. Ho detto che tanti non hanno vissuto questa cosa e quindi era fondamentale crederci. Ho detto di godersi questi minuti, i grandi erano loro. Noi potevamo avere paura. Li ho ringraziati per quello che mi danno tutti i giorni. Dobbiamo continuare così, niente è fatto". L'agenda dei lariani prevede ora la gara interna con la Fiorentina (già affrontata e sconfitta al Franchi agli ottavi di Coppa) prevista per sabato 14 e a seguire il recupero della 24ª giornata contro il Milan in programma mercoledì 18. Poi, la partenza per lo Stadium dove il 21 febbraio affronteranno la Juventus di Luciano Spalletti.