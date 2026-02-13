Fabregas: "Vincere domani per poi pensare al Milan. Infortunati? Tutti disponibili tranne..."

"Dobbiamo provare a vincere domani, per vincere la gara e poi preparare il Milan. Non dobbiamo pensare alle altre, dobbiamo concentrarci solo su di noi. Dipendiamo da noi": Cesc Fabregas , alla vigilia della sfida contro la Fiorentina , in un turno di campionato caratterizzato dagli scontri diretti, chiede al suo Como di non lasciarsi distrarre e di vincere contro i viola senza farsi ingannare dalla classifica. "La Fiorentina è una grande squadra - spiega -. Ha una società molto importante, la conoscete più di me. Da spagnolo so che la Fiorentina è storica, lo è sempre stata. Capisco sia una sorpresa vederla là in classifica. Ma la linea tra vincere e perdere è sottile, la società ha investito tantissimo".

Le parole di Fabregas

Fabregas fa poi il punto della situazione sugli infortunati: "Sono tutti disponibili tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra per una parte dell'allenamento. Diao per la partita con il Lecce o la partita di Coppa ItaIia potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta. Così come Goldaniga". Il Como ha un calendario fitto e, dopo aver battuto il Napoli ai rigori in Coppa Italia ha dovuto voltare pagina in fretta per preparare la sfida contro la Fiorentina e mercoledì ci sarà il recupero con il Milan. "Capisco sia difficile gestire tutto, giudicare quando non si è chi organizza i calendari è complicato. Ma per le squadre non c'è una programmazione chiara, è molto disturbante e cambia tante cose. Io sono preparato per domani, questo non è un lavoro nostro, ma ovviamente mi piacerebbe sapere già tutto prima. Senza diversità. Oggi nel calcio 24 ore sono tante per un recupero fisico di un giocatore".