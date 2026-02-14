Morata stroncato da Fabregas, bordata durissima: “Se sei così devi fare un altro sport”

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna contro la Fiorentina per 2-1. Il tecnico spagnolo del Como ha dichiarato: "Mi fa arrabbiare che non sono riuscito a far capire ai ragazzi l'importanza della partita, ho fatto vedere a loro la mia esperienza da calciatore in settimana, forse troppo, ma non è bastato. Siamo una squadra giovane. Nel secondo tempo non c'è stata una partita di calcio, tralasciando questo la partita si deve vincere con la motivazione e l'energia giusta, dopo una grande vittoria. Mi sento male come allenatore oggi perché non sono riuscito a trasmettere questo ai miei ragazzi. Forse è stata la testa, abbiamo sbagliato nell'atteggiamento e dobbiamo mostrare voglia ed essere più bravi ad attaccare per fare il nostro gioco".