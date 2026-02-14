Morata stroncato da Fabregas, bordata durissima: “Se sei così devi fare un altro sport”

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna contro la Fiorentina per 2-1. Il tecnico spagnolo del Como ha dichiarato: "Mi fa arrabbiare che non sono riuscito a far capire ai ragazzi l'importanza della partita, ho fatto vedere a loro la mia esperienza da calciatore in settimana, forse troppo, ma non è bastato. Siamo una squadra giovane. Nel secondo tempo non c'è stata una partita di calcio, tralasciando questo la partita si deve vincere con la motivazione e l'energia giusta, dopo una grande vittoria. Mi sento male come allenatore oggi perché non sono riuscito a trasmettere questo ai miei ragazzi. Forse è stata la testa, abbiamo sbagliato nell'atteggiamento e dobbiamo mostrare voglia ed essere più bravi ad attaccare per fare il nostro gioco".
Le parole di Fabregas
"A volte è frustrante perché non posso fare di tutta l'erba un fascio, ma si deve entrare in campo con un atteggiamento diverso, con voglia di dimostrare ma anche serenità nel fare il nostro gioco. Nel primo tempo noi non bene, nel secondo non si è giocato. Ora ci concentriamo sulla prossima settimana, giochiamo prima a Milano e poi a Torino, sarà bellissimo". Infine su Morata ha aggiunto: "La provocazione fa parte del calcio, chi non sa vivere con la provocazione è meglio che faccia un altro sport. Mi aspetto molto di più da lui, questi alibi non mi piacciono".