Sergi Roberto si racconta: "Lasciare il Barcellona è stato difficile. Una cosa mi fa soffrire..."

Sergi Roberto è alla sua seconda stagione al Como: il terzino spagnolo è uno dei fedelissimi di Cesc Fabregas ed è tornato a disposizione del tecnico dopo aver superato qualche infortunio di troppo, l'ultimo per un problema alla coscia. L'ex Barça ha dichiarato in un'intervista al quotidiano catalano Sport: "Qui tutto bene, sto soffrendo un po' il freddo. Ora va un po' meglio, ma tutto bene".
Le parole di Sergio Roberto
"Sono già al secondo anno. Una nuova esperienza dopo essere stato al Barça, il club della mia vita. Ora sono in un altro club, il Como, e sono molto felice". Ma ci sono delle differenze sostanziali rispetto a 12 mesi fa: "L'anno scorso è stato un po' diverso, era una squadra appena salita dalla Serie B, era un progetto nuovo che stava iniziando. Continua a essere un progetto ai suoi inizi, ma siamo nella parte alta della classifica. Abbiamo fatto tutti un passo avanti. La stagione è molto positiva". Per il centrocampista spagnolo non esistono rimpianti per la scelta fatta: "Era difficile lasciare quella che è stata la tua casa per tutta la vita, il club che amo e di cui sono il tifoso numero uno, ovvero il Barça, ma dentro di me avevo voglia di vivere un'altra esperienza, un'altra cultura, un altro Paese e alla fine l'occasione è arrivata l'anno scorso. Anche per la famiglia è stato un grande cambiamento. L'ho affrontato con molta voglia e non mi pento di aver scelto il Como. Mi trovo molto a mio agio, sia per quanto riguarda la vita personale che il calcio".