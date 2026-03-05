Fabregas: Ramon resta a Como, Valle con l'Inter gol 9 su 10. Smolcic sottovalutato: contro Yildiz...

Tornando allo 0-0 contro l'Inter in vista del ritorno

A Fabregas viene chiesto e avrebbe preferito vincere martedì contando l'ottimo secondo tempo: "Occasione persa? No, sinceramente no. Abbiamo preparato la partita in una maniera, si può fare meglio o peggio, dopo la partita poi siamo tutti fenomeni a parlare. Abbiamo giocato tanto contro l'Inter, sappiamo che squadra è, che ti aspettano a pressare lì. Abbiamo giocato contro l'Inter una semifinale di Coppa dopo 40 anni, abbiamo avuto 3 grandissime occasioni per fare gol, anche con Nico Paz e loro non sono arrivati in porta. Rimpianto? Mi piacerebbe sapere quante volte negli ultimi anni l'Inter ha fatto 0,07 G. Ma se fossimo andati a testa persa negli ultimi minuti e loro avessero fatto 0-1 io non avrei dormito. Ma come si trovavano Sergi Roberto, Nico Paz, Caqueret... se siete abituati a vedere sempre una squadra che fa questo con l'Inter, ben per voi. Poi non siamo stati bravi con Vojvoda e Valle per fare il gol e andare 1-0 al ritorno, ok. Ma non è atteggiamento o tattica, ma qualità nell'ultima parte di gioco. Quest'anno abbiamo fatto più gol di quello che avevamo fatto in passato. Comunque grande partita della squadra, oggi se giochi anche con la squadra più scarsa del mondo ti fanno due tiri. Abbiamo controllato molto bene l'Inter, sono contento della prestazione, ma se c'è gente molto esigente che la pensa in maniera diversa... io poi sono aperto a tutto. Ma avremmo meritato di vincere 1-0. Dispiacere? Sarebbe più grande se avessimo perso 0-1.Dopo 40 anni andiamo a Milano tra 7 settimane a giocarcela. È impossibile? Niente è impossibile. Quando arriverà il momento la prepareremo con la consapevolezza giusta".

Il gol sbagliato da Valle

Era così difficile? Fabregas: "Lui arrivava con molta velocità, la postura era sbagliata. Era un gol che sicuramente in allenamento fai 9 volte su 10. C'è una piccola deviazione del difensore dell'Inter che devia il pallone comunque, ma lui sapeva di poter fare meglio. È come tirare un rigore: c'è gente che fa 10 tentativi e 10 gol, ma in partita con pressione ecc. è diverso. Dobbiamo essere bravi a consolidare le occasioni, in un mondo normale è gol".