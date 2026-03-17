Fabregas, strategico Napoleone con uno spirito da scacchista: il quarto posto del Como è un capolavoro

Cesc è il diminutivo di Francesco. E Cesc Fabregas è un “santo” della pedata, ma anche un “doppiogiochista” del carattere: così freddo, poco espressivo, calmo da giocatore, e invece così energico, battibeccante, polemicamente furbo da allenatore. Ma cosa pretendere? Nato sotto il segno del Toro e catalano di origine: fuoco e fiamme! E così, tra i... fanti, Cesc sta cominciando a crearsi l’aureola. Piace al pubblico che si nutre la bocca con la parola gioco, piace perché sta modellando una squadra come il Como che ha trovato padroni miliardari, ma non bastano i danari per creare sogni. E sul lago è il momento dei sogni. Se Fabregas è tipo da grandi idee, le esprime a bordo campo. Seppur poi gli scappi la parolina o il gesto che comincia ad innervosire i colleghi. Fastidio o antipatia? Questo è il problema. È davvero bravo? Destinato a grandi squadre, come dice il suo padrone indonesiano, che è anche il suo socio perché Fabregas è pure azionista del Como. Oppure sfrutta il classico dei piccoli club in Italia: finché nessuno ti chiede di vincere, conta il bel gioco. I guai cominciano quando devi vincere.
Da Allegri a Gasp: gli screzi con gli altri tecnici
Si dice che Fabregas abbia preso da Guardiola, ma anche da Del Bosque e Wenger che gli diede la fascia di capitano all’Arsenal. Gli spagnoli aggiungono: gli sono serviti anche i tempi, al Chelsea, in cui ha frequentato Conte e Sarri. Del Guardiola si intravede la presuntuosa impudenza. Ma c’è qualcosa di Mourinho: il senso scacchistico del guerriero. E la gladiatoria sostanza. Tanto da far innervosire un toscano furbo come Allegri che lo apostrofò in modo sprezzante, ancora di recente: «Sei un bambino, hai cominciato ad allenare ieri». E poi i nervi di Vanoli a difesa di un giocatore della Fiorentina. E ne sortì: Vanoli espulso, Fabregas indenne. Come era accaduto con Allegri. Fece scocciare Nesta sulla panca del Monza, Tudor su quella del Bologna. E, proprio domenica scorsa, nella partita contro la Roma (con vittoria e balzo al quarto posto solitario), ha aggiunto alla schiera lo scalpo di Gasperini, che gli ha negato il saluto.
La massima di Mourinho
Vizietto o scherzetto? Ognuno di loro aveva parte di ragione, eppure Fabregas ne è uscito con la faccia d’angelo. Difficile pensare che potesse trovarsi d’accordo con Gasp: la presunzione se la giocano a pari o dispari! Invece con Allegri e Vanoli ha messo impudenza, un pizzico di ingenuità e senso scacchistico. Va detto che Cesc si sta giocando il campionato con una squadra ben costruita, gente che deve essersi fidata del nome e del suo pedigree da giocatore. E magari ispirata da una idea sorniona. Era una delle massime di Mou, la disegna Fabregas: «Ciò che rende forte una squadra, è giocare da squadra. I giocatori non vincono trofei, li vince la squadra». Finora ha vinto partite. E, nelle sfide verbali con i tecnici, ne sta uscendo da strategico Napoleone. Con una differenza: Bonaparte morì il 5 maggio, Fabregas è nato il 4 maggio. Un buon segno.
Cesc è il diminutivo di Francesco. E Cesc Fabregas è un “santo” della pedata, ma anche un “doppiogiochista” del carattere: così freddo, poco espressivo, calmo da giocatore, e invece così energico, battibeccante, polemicamente furbo da allenatore. Ma cosa pretendere? Nato sotto il segno del Toro e catalano di origine: fuoco e fiamme! E così, tra i... fanti, Cesc sta cominciando a crearsi l’aureola. Piace al pubblico che si nutre la bocca con la parola gioco, piace perché sta modellando una squadra come il Como che ha trovato padroni miliardari, ma non bastano i danari per creare sogni. E sul lago è il momento dei sogni. Se Fabregas è tipo da grandi idee, le esprime a bordo campo. Seppur poi gli scappi la parolina o il gesto che comincia ad innervosire i colleghi. Fastidio o antipatia? Questo è il problema. È davvero bravo? Destinato a grandi squadre, come dice il suo padrone indonesiano, che è anche il suo socio perché Fabregas è pure azionista del Como. Oppure sfrutta il classico dei piccoli club in Italia: finché nessuno ti chiede di vincere, conta il bel gioco. I guai cominciano quando devi vincere.
Da Allegri a Gasp: gli screzi con gli altri tecnici
Si dice che Fabregas abbia preso da Guardiola, ma anche da Del Bosque e Wenger che gli diede la fascia di capitano all’Arsenal. Gli spagnoli aggiungono: gli sono serviti anche i tempi, al Chelsea, in cui ha frequentato Conte e Sarri. Del Guardiola si intravede la presuntuosa impudenza. Ma c’è qualcosa di Mourinho: il senso scacchistico del guerriero. E la gladiatoria sostanza. Tanto da far innervosire un toscano furbo come Allegri che lo apostrofò in modo sprezzante, ancora di recente: «Sei un bambino, hai cominciato ad allenare ieri». E poi i nervi di Vanoli a difesa di un giocatore della Fiorentina. E ne sortì: Vanoli espulso, Fabregas indenne. Come era accaduto con Allegri. Fece scocciare Nesta sulla panca del Monza, Tudor su quella del Bologna. E, proprio domenica scorsa, nella partita contro la Roma (con vittoria e balzo al quarto posto solitario), ha aggiunto alla schiera lo scalpo di Gasperini, che gli ha negato il saluto.