Fabregas, strategico Napoleone con uno spirito da scacchista: il quarto posto del Como è un capolavoro

Cesc è il diminutivo di Francesco. E Cesc Fabregas è un “santo” della pedata, ma anche un “doppiogiochista” del carattere: così freddo, poco espressivo, calmo da giocatore, e invece così energico, battibeccante, polemicamente furbo da allenatore. Ma cosa pretendere? Nato sotto il segno del Toro e catalano di origine: fuoco e fiamme! E così, tra i... fanti, Cesc sta cominciando a crearsi l’aureola. Piace al pubblico che si nutre la bocca con la parola gioco, piace perché sta modellando una squadra come il Como che ha trovato padroni miliardari, ma non bastano i danari per creare sogni. E sul lago è il momento dei sogni. Se Fabregas è tipo da grandi idee, le esprime a bordo campo. Seppur poi gli scappi la parolina o il gesto che comincia ad innervosire i colleghi. Fastidio o antipatia? Questo è il problema. È davvero bravo? Destinato a grandi squadre, come dice il suo padrone indonesiano, che è anche il suo socio perché Fabregas è pure azionista del Como. Oppure sfrutta il classico dei piccoli club in Italia: finché nessuno ti chiede di vincere, conta il bel gioco. I guai cominciano quando devi vincere.