Como in lutto: addio a Michael Hartono, uno dei proprietari del club

Lutto in casa Como : è scomparso a Singapore, all’età di 86 anni, Michael Bambang Hartono , uno dei proprietari del club lariano (attualmente in lotta per un posto in Champions, ancor di più dopo la vittoria sulla Roma ). Figura di primo piano nel panorama economico indonesiano, era stato recentemente inserito da Forbes al 149° posto tra gli uomini più ricchi al mondo , con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Principale azionista di PT Bank Central Asia, la maggiore banca del Paese per capitalizzazione, Hartono è deceduto nel pomeriggio di giovedì, come confermato da Budi Darmawan, segretario societario del Djarum Group.

Lutto in casa Como: addio a Michael Hartono

Insieme al fratello minore Robert Budi, con cui condivideva una ricchezza complessiva di circa 39 miliardi di dollari, Hartono era tra i principali azionisti del Como. Dal loro ingresso nel 2019, i due imprenditori hanno guidato la trasformazione del club, rilanciandolo dal campionato dilettantistico fino a renderlo competitivo e a lottare per l'Europa. La scomparsa di Michael Bambang Hartono non dovrebbe avere ripercussioni sull’assetto dirigenziale. La gestione dovrebbe restare stabile, con Robert Budi destinato ad assumere un ruolo ancora più centrale. L’investimento della famiglia Hartono, avviato quando il Como militava in Serie D, ha accompagnato il club fino alla Serie A.

Oggi la squadra, allenata da Cesc Fabregas, è quarta in A e dunque in corsa per un piazzamento nella prossima Champions League. Attraverso i propri canali ufficiali è arrivata anche la nota della società biancoblù: " La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto".