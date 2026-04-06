Fabregas super critico: "Baturina non conosce la Serie A. Valle? Hai Morata e non crossi mai..."

UDINE - "È stata una partita molto tattica , una squadra ha aspettato l'altra. Non siamo stati pulitissimi con la palla, non mi è piaciuto molto come ha giocato la mia squadra. C'era gente sottotono, dodici giocatori rientravano dalle Nazionali. Bisogna dire anche che loro hanno creato poco. È la nostra quindicesima gara senza prendere gol, sono numeri importanti". Lo dice il tecnico del Como, Cesc Fabregas , ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata 0-0 contro l'Udinese . "Non abbiamo fatto girare la palla con velocità, abbiamo subito tanti dribbling e perso troppi duelli. Non siamo stati bravi neanche nelle verticalizzazioni per tentare il contropiede", aggiunge l'allenatore biancoblu.

Il caso Morata e la gestione del gruppo

Sulle difficoltà di Alvaro Morata, che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative: "Sta bene ed è motivato, si è visto da come è entrato. È deluso perché avrebbe voluto giocare di più, ma la cosa importante è la qualità del minutaggio, non la quantità. Bisogna scendere in campo sempre con la voglia di aiutare la squadra e lui lo sta facendo", dichiara Fabregas.

Su Baturina

"Baturina? L'ultima giocata della partita, stavamo pressando e cercavamo il gol, abbiamo sbagliato la scelta. Baturina è ancora giovane, non conosce la Serie A. Valle è qui da due anni, Hai Morata bravo di testa e non metti palla in area... Sono dettagli che contano in Serie A. Mi hanno detto che non avevano colto fosse l'ultima azione. Sono giovani, devo farli crescere e migliorare. Siamo giovani, con tanti punti forti e di miglioramento. Oggi non abbiamo fatto bene spesso nell'ultima scelta. Non abbiamo girato bene e velocemente palla come avevamo preparato. Non mi sono piaciute le preventive. Questo lo analizzeremo, un punto e continuiamo", ha aggiunto Fabregas in conferenza stampa.