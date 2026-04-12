Fabregas e classifica Como: "Non so in che posto siamo, non lo guardo mai. Abbiamo fatto errori, ma..."

"Non so in che posto siamo della classifica, non lo guardo mai. Oggi la squadra ha mostrato voglia e coraggio, anche perdendo ha mostrato un bel carattere. Abbiamo fatto errori, siamo giovani e dobbiamo imparare". Così Fabregas commenta la rimonta dell'Inter al Sinigaglia , dove il Como si è portato sopra di due gol con Alex Valle (36') e Nico Paz (45'), prima di subire le doppiette di Thuram (45'+1', 49') e Dumfries (58', 72'). Nel finale, il rigore trasformato Da Cunha (89') che ha ridato speranza ai Lariani, ma al triplice fischio a esultare è stata la formazione di Chivu . La classifica resta dunque ferma al pareggio di Udine con 58 punti che valgono il 5º posto alle spalle della Juventus, riuscita nel sorpasso Champions grazie al successo di Bergamo . Il Como ritroverà l'Inter martedì 21 aprile, quando scenderà in campo a San Siro per contendere ai nerazzurri l'accesso alla finale di Coppa Italia: si riparte dallo 0-0 dell'andata. Prima però, l'agenda di campionato mette in programma la gara esterna con il Sassuolo prevista per venerdì 17. Queste le parole di Fabregas: "Oggi non mi piace parlare di tattica: il campo ha parlato da solo e anche le statistiche, quello di oggi contro l'Inter non si vedono tanto - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Due anni fa con l'Inter giocavamo al massimo un'amichevole, oggi abbiamo fatto una gara del genere".

Fabregas: "Non parlerò di risultatismo"

"L'idea di attaccare Bastoni alle spalle? Non lo racconto, c'è una partita tra 10 giorni. Prepariamo sempre una partita diversa, oggi i ragazzi meritano grandi elogi, perché sappiamo da dove arriviamo. la crescita è importante e per me conta il coraggio di questi ragazzi e la voglia di competere. L'errore fa parte del gioco, alcune volte ti fanno crescere più velocemente. Delle volte non sbagliare ti fa pensare di essere un fenomeno. Oggi la squadra ha dato tutto: è un peccato il risultato. Già contro il Milan ho fatto l'errore di parlare di risultatismo e giochismo, oggi non lo farò. Mancano 6 partite di campionato e 1 di coppa: vedremo dove arriveremo".

"Il gol prima dell'intervallo? Conta molto la parte emozionale. E' stata una giocata di un intercambio loro e magari ci ha penalizzato, ma il mio messaggio era di continuare così. Il 2-2 all'inizio del secondo tempo è arrivato su una palla non pericolosa e dopo sulle palle inattive sono troppo forti. Hanno fatto credo 20 gol su palla inattiva. Dobbiamo capire delle cose e gestirle in modo diverso, ma competere con questa squadra era importante per il nostro percorso".