Fischi torrenziali a Bastoni e Barella, Como accoglie l'Inter. Caos in tribuna, Suwarso interviene

Non solo il risultato, la cultura del Como è chiara e punta a un progetto globale in cui lo stadio è il posto di integrazione. Al Sinigaglia sono passate diverse star e ospiti anche contro l'Inter la tribuna d'onore era bella piena. Henry e Varane (coinvolti nel club), l’ex difensore del Bayern Monaco Badstuber e anche all’ex tennista Fabio Fognini: tante personalità a godersi lo spettacolo. E ovviamente erano presenti anche i dirigenti nerazzurri. E a tal proposito l'atteggiamento dei tifosi lariani nei loro confronti non è piaciuto al presidente Suwarso, che con un un post sui social ha redarguito i propri supporters, puntando ad avere sempre un clima rispettoso. Clima che però si è scaldato sin da subito, con Bastoni ancora protagonista e anche Barella nel mirino della curva. Ma il centrocampista ha risposto con una grande provocazione invece di spegnere il fuoco.
I fischi a Bastoni e la provovazione di Barella
Quando Bastoni mette piede in campo ormai il copione è stato quasi sempre lo stesso, tanti fischi. Dalla sua simulazione in Inter-Juve, con tanto di esultanza dopo il rosso a Kalulu, la sua accoglienza negli stadi non è mai piacevole. Nonostante in molti ex giocatori siano intervenuti per placare qesto atteggiamento, al Sinigaglia il difensore è stato preso di mira, per poi uscire dal campo a fine primo tempo.
La stessa sorte è toccata a Barella al momento del cambio, ma il centrocampista non è stato con le mani in mano, anzi l'ha mostrata al pubblico come a salutarli o a mimare i 4 gol fatti, venendo richiamato anche dal quarto uomo, a cui ha risposto a tono non ricevendo comunque nemmeno l'ammonizione. Un gesto che ha portato anche a delle grandi prese in giro sui social, riportando la memoria al 5-0 della finale di Champions contro il PSG. Un clima molto caldo, che ha portato i tifosi del Como a fischiare anche la dirigenza dell'Inter presente in tribuna d'onore. E a tal proposito è intervenuto il presidente Suwarso...
Il messaggio di Suwarso ai suoi tifosi
"Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso della nostra squadra. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce" - ha scritto Suwarso sui social. Il presidente del Como se l'è poi presa con i propri tifosi per il comportamento che hanno avuto: "Tuttavia, l’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto. Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo".
Poi ha concluso: "Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco. Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".
Non solo il risultato, la cultura del Como è chiara e punta a un progetto globale in cui lo stadio è il posto di integrazione. Al Sinigaglia sono passate diverse star e ospiti anche contro l'Inter la tribuna d'onore era bella piena. Henry e Varane (coinvolti nel club), l’ex difensore del Bayern Monaco Badstuber e anche all’ex tennista Fabio Fognini: tante personalità a godersi lo spettacolo. E ovviamente erano presenti anche i dirigenti nerazzurri. E a tal proposito l'atteggiamento dei tifosi lariani nei loro confronti non è piaciuto al presidente Suwarso, che con un un post sui social ha redarguito i propri supporters, puntando ad avere sempre un clima rispettoso. Clima che però si è scaldato sin da subito, con Bastoni ancora protagonista e anche Barella nel mirino della curva. Ma il centrocampista ha risposto con una grande provocazione invece di spegnere il fuoco.
I fischi a Bastoni e la provovazione di Barella
Quando Bastoni mette piede in campo ormai il copione è stato quasi sempre lo stesso, tanti fischi. Dalla sua simulazione in Inter-Juve, con tanto di esultanza dopo il rosso a Kalulu, la sua accoglienza negli stadi non è mai piacevole. Nonostante in molti ex giocatori siano intervenuti per placare qesto atteggiamento, al Sinigaglia il difensore è stato preso di mira, per poi uscire dal campo a fine primo tempo.
La stessa sorte è toccata a Barella al momento del cambio, ma il centrocampista non è stato con le mani in mano, anzi l'ha mostrata al pubblico come a salutarli o a mimare i 4 gol fatti, venendo richiamato anche dal quarto uomo, a cui ha risposto a tono non ricevendo comunque nemmeno l'ammonizione. Un gesto che ha portato anche a delle grandi prese in giro sui social, riportando la memoria al 5-0 della finale di Champions contro il PSG. Un clima molto caldo, che ha portato i tifosi del Como a fischiare anche la dirigenza dell'Inter presente in tribuna d'onore. E a tal proposito è intervenuto il presidente Suwarso...