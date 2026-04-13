"Io via da Como, mai dire mai...". Fabregas dice tutto sul futuro e l'ipotesi ct Italia: "Magari..."

"Sono molto attaccato a questo progetto, non si può mai dire ma in questo momento penso sia molto difficile che lasci il Como". Queste le parole di Cesc Fabregas, che lunedì 13 è stato insignito del Premio Bearzot presso il Salone d'Onore della sede romana del Coni. Giunta alla sua XV edizione, la kermesse organizzata da Us Acli e Figc ha conferito per la prima volta il Bearzot a un allenatore straniero, per avere "dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago, ma è evidente a tutti che queste stagioni sono solo l’inizio di una carriera potenzialmente senza limiti". E proprio sul suo futuro che il tecnico classe '87 - reduce dal ko al Sinigaglia contro l'Inter e ora impegnato a preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i nerazzurri - è stato inviato a rispondere. Fabregas si è detto contento e speranzoso di continuare a guidare il progetto Como, iniziato nel 2023 sulla panchina della Primavera trascinando poi i Lariani in Serie A 20 anni dopo l'ultima promozione. "L'anno scorso per mia volontà volevo sapere come lavoravano altre società - ha raccontato - ho avvisato il presidente ma ho preso la decisione di rimanere. Sono molto contento di ciò che si può fare a Como, spero di continuare ancora per tanto tempo. Questo è un progetto importante, io mi devo sentire bene, è importante che la mia famiglia stia bene, se loro sono contenti a Como io rimango qui".