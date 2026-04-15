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Fabregas, occhi Como sulla Champions: "Rivincita con l'Inter in coppa? No, perché..."

Il tecnico spagnolo in conferenza stampa verso la sfida contro il Sassuolo. E sul futuro alla Wenger: "Mi piacerebbe tantissimo!"
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Torna a parlare Cesc Fabregas. Il Como è reduce dalla sconfitta per 3-4 nel big match contro l'Inter, una gara in cui i biancoblù hanno dimostrato comunque grandissime qualità. Ma il ko contro i nerazzurri ha fatto perdere ai lariani il posto in zona Champions, venendo scavalcati dalla Juve. E così Fabregas e i suoi proveranno a riappropriarsene nel prossimo turno di Serie A: venerdì ci sarà di fronte il Sassuolo, a Reggio Emilia l'opportunità di scavalcare momentaneamente i bianconeri e mettere pressione alla squadra di Spalletti. Un match che precederà la semifinale di ritorno di Coppa Italia, di fronte ancora una volta l'Inter.

Fabregas e il ko contro l'Inter

Così il tecnico spagnolo: Difficoltà difensive contro l’Inter? Non credo che la nostra retroguardia sia andata in tilt. Se vuoi, posso mostrarti il lavoro di pressing: abbiamo recuperato tanti palloni e difeso in maniera straordinaria, con un pressing alto di grande livello. È vero che sulle palle inattive non siamo stati impeccabili, ma lì incide anche la tensione del momento. Sul secondo gol abbiamo fatto le nostre valutazioni: non è stato casuale, Kempf arriva su quel pallone con calma. Butez mi ha detto di avergli parlato: magari ci fosse stato Rudiger in una situazione simile avrebbe spazzato lontano".

E ancora: “Loro sono molto pericolosi sui cross e segnano spesso così, parlare di confusione mi sembra eccessivo: per me la squadra ha difeso bene. Certo, qualche errore c’è stato, ma sono convinto che questa sia la direzione giusta: i ragazzi mi danno sempre segnali positivi e questo mi tranquillizza. Li conosco bene e capisco quando non siamo al meglio, come accaduto con Cagliari e Udinese. Dobbiamo proseguire così. È stata una partita molto dispendiosa, ma in questi giorni il gruppo si è allenato bene ed è in buone condizioni. Se penso già alla possibile rivincita in Coppa Italia martedì? No, la testa è solo al Sassuolo, perché sarà una sfida complicata”.

Sfida al Sassuolo e crescita del club

E a proposito del Sassuolo guidato da Fabio Grosso (che dovrà fare a meno di Berardi), quella coi neroverdi sarà un crocevia importante per la lotta Champions: “Li seguivo già l’anno scorso in Serie B, è una squadra sempre piacevole da vedere, con un gioco divertente, non annoiano mai. Mi aspetto una partita combattuta, soprattutto a centrocampo, dove ci sono elementi di grande qualità. A partire dal mio amico Matic: per me è come un fratello, lo conosco benissimo e mi ha dato tanto, è di un livello superiore ed è intelligentissimo. Poi Konè, che cresce di settimana in settimana e sta facendo una stagione eccellente. E anche Thorstvedt, Lipani: sono tutti giocatori molto validi”.

Sulla crescita del Como, ora competitivo anche contro le big: “Il nostro percorso è in continua evoluzione, merito dei giocatori, dello staff e dell’intensità quotidiana. Spingiamo forte e siamo arrivati forse oltre le aspettative iniziali. Molto dipende dai calciatori e dalle indicazioni che raccogli giorno dopo giorno, e a volte bisogna anche gestire queste situazioni: è parte del nostro lavoro con una squadra giovane. Continuiamo a dare il massimo e speriamo di arrivare il più in alto possibile. Vedere la motivazione dei ragazzi è fondamentale: il risultato, in questo momento, passa in secondo piano. Ci saranno fasi in cui conterà solo vincere, ma ora stiamo costruendo un’identità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Il futuro al Como e il paragone Wenger-Arsenal

Sul fatto che il suo vice sia andato a osservare qualche calciatoree del Real Castilla: “Sì, siamo sempre attivi. Vedere un giocatore dal vivo è fondamentale per avere sensazioni dirette e maggiore controllo. Guardiamo al futuro per migliorare ancora, e conosciamo bene i progressi di Nico Paz e Ramon”.

Infine, sul suo legame con il Como e sul fatto che recentemente ha dichiarato che difficilmente allenerebbe altri club italiani: “Non è semplice. In questo momento mi sento così, sono innamorato di quello che faccio qui. La mia priorità è oggi, è preparare la partita con il Sassuolo. Dipende anche dalle parti: dalle mia ambizioni, da quelle del club, se si vuole o può continuare con ciò che ho in testa, e dipende non solo da me ma anche dalla società e dalla proprietà. L'ho visto anche da calciatore: oggi va tutto bene, ma bastano due sconfitte e cambia tutto e la gente non ti vuole più, nel calcio ci si disinnamora velocemente. Fa parte del gioco. Io darò tutto me stesso qui, come sempre, fino a quando la gente non mi vuole più. Le aspettative sono alte e io sono il primo a volerle mantenere. Restare a lungo come Wenger all'Arsenal? Mi piacerebbe tantissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Torna a parlare Cesc Fabregas. Il Como è reduce dalla sconfitta per 3-4 nel big match contro l'Inter, una gara in cui i biancoblù hanno dimostrato comunque grandissime qualità. Ma il ko contro i nerazzurri ha fatto perdere ai lariani il posto in zona Champions, venendo scavalcati dalla Juve. E così Fabregas e i suoi proveranno a riappropriarsene nel prossimo turno di Serie A: venerdì ci sarà di fronte il Sassuolo, a Reggio Emilia l'opportunità di scavalcare momentaneamente i bianconeri e mettere pressione alla squadra di Spalletti. Un match che precederà la semifinale di ritorno di Coppa Italia, di fronte ancora una volta l'Inter.

Fabregas e il ko contro l'Inter

Così il tecnico spagnolo: Difficoltà difensive contro l’Inter? Non credo che la nostra retroguardia sia andata in tilt. Se vuoi, posso mostrarti il lavoro di pressing: abbiamo recuperato tanti palloni e difeso in maniera straordinaria, con un pressing alto di grande livello. È vero che sulle palle inattive non siamo stati impeccabili, ma lì incide anche la tensione del momento. Sul secondo gol abbiamo fatto le nostre valutazioni: non è stato casuale, Kempf arriva su quel pallone con calma. Butez mi ha detto di avergli parlato: magari ci fosse stato Rudiger in una situazione simile avrebbe spazzato lontano".

E ancora: “Loro sono molto pericolosi sui cross e segnano spesso così, parlare di confusione mi sembra eccessivo: per me la squadra ha difeso bene. Certo, qualche errore c’è stato, ma sono convinto che questa sia la direzione giusta: i ragazzi mi danno sempre segnali positivi e questo mi tranquillizza. Li conosco bene e capisco quando non siamo al meglio, come accaduto con Cagliari e Udinese. Dobbiamo proseguire così. È stata una partita molto dispendiosa, ma in questi giorni il gruppo si è allenato bene ed è in buone condizioni. Se penso già alla possibile rivincita in Coppa Italia martedì? No, la testa è solo al Sassuolo, perché sarà una sfida complicata”.

Sfida al Sassuolo e crescita del club

E a proposito del Sassuolo guidato da Fabio Grosso (che dovrà fare a meno di Berardi), quella coi neroverdi sarà un crocevia importante per la lotta Champions: “Li seguivo già l’anno scorso in Serie B, è una squadra sempre piacevole da vedere, con un gioco divertente, non annoiano mai. Mi aspetto una partita combattuta, soprattutto a centrocampo, dove ci sono elementi di grande qualità. A partire dal mio amico Matic: per me è come un fratello, lo conosco benissimo e mi ha dato tanto, è di un livello superiore ed è intelligentissimo. Poi Konè, che cresce di settimana in settimana e sta facendo una stagione eccellente. E anche Thorstvedt, Lipani: sono tutti giocatori molto validi”.

Sulla crescita del Como, ora competitivo anche contro le big: “Il nostro percorso è in continua evoluzione, merito dei giocatori, dello staff e dell’intensità quotidiana. Spingiamo forte e siamo arrivati forse oltre le aspettative iniziali. Molto dipende dai calciatori e dalle indicazioni che raccogli giorno dopo giorno, e a volte bisogna anche gestire queste situazioni: è parte del nostro lavoro con una squadra giovane. Continuiamo a dare il massimo e speriamo di arrivare il più in alto possibile. Vedere la motivazione dei ragazzi è fondamentale: il risultato, in questo momento, passa in secondo piano. Ci saranno fasi in cui conterà solo vincere, ma ora stiamo costruendo un’identità”.

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