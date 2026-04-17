Fabregas: "Chiediamo scusa ai tifosi, non era giornata. Ma questo non è il solito Sassuolo..."

“Chiediamo scusa innanzitutto ai nostri tifosi, poi complimenti al Sassuolo perché oggi il mister ha fatto una grandissima partita, come l’ha preparata. Noi non abbiamo avuto una giornata lucida, palla troppo lenta, le preventive fatte malissimo, difficile controllare Laurienté e bravi loro. Si guarda alla prossima. Quando si perde si dice sempre che non c’è intensità ed energia… Questo non è il Sassuolo normale, di solito non si difende basso tutta la partita. L’hanno fatto per farci male e massacrarci in contropiede e l’hanno fatto benissimo". Lo ha detto Cesc Fabregas , ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta del suo Como sul campo del Sassuolo .

Le parole di Fabregas

"Non si poteva giocare dentro per la densità dei giocatori, quindi bisognava giocare fuori. Ci abbiamo provato con esterni, senza esterni, coi terzini in sovrapposizione. Non era giornata. Non abbiamo avuto qualità. Di solito quando perdiamo palla andiamo a riprenderla come animali: la cosa più deludente è stata quella, soprattutto sul secondo gol. Noi non siamo quella cosa lì, non so se per mancanza di voglia o cosa" ha aggiunto Fabregas.

"Non siamo stati noi, si deve accettare e continuare a preparare meglio se vogliamo arrivare ad alti livelli. Non siamo stati neanche al 10% di ciò che volevamo fare: male noi, complimenti al Sassuolo, guardiamo avanti perché tra pochi giorni abbiamo un’altra partita“ ha concluso il tecnico del Como.