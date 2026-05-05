Fabregas, lo shock Conte e la nuova vita: “Dissi a mia moglie che ero stato una m…”

Lo shock Conte

"Alleno nel modo che sento. Amo il gioco, se dovessi allenare solo per il risultato non lo farei. Ho giocato 20 anni, ho i figli, una moglie e tutti hanno una bella vita. Ho giocato per grandi club e non avrei bisogno di farlo. Ma lo faccio per passione e a modo mio. Certo devi adattarti ai giocatori, ma alla fine del giorno hai le tue convinzioni. Non potrei allenare con i lanci lunghi, serve credere in ciò che fai. Puoi vincere in ogni modo, basta convincere i giocatori che è il modo giusto. Ma io ho il mio credo. Il libro? L'ho iniziato quando ero all'Arsenal, prima di andare al Barcellona e l'ho portato avanti durante la carriera. Quando ho iniziato mi sono basato su quello. Ora sono più fiducioso in ciò che faccio, ma se sono insicuro su qualcosa posso darci un'occhiata. Il capitolo più grande riguarda Wenger e Conte, perché per me lui è stato uno shock. Era tutto diverso".