Fabregas: "Nico Paz non ci sarà, ma se si fosse giocato lunedì…". Poi svela un segreto del Gasp

La corsa Champions passa anche da Parma-Como , una sfida che coinvolge diverse squadre ancora in lotta per i primi quattro posti e con il paracadute dell'Europa League. In un finale di stagione segnato dal caos calendario e dagli incastri per garantire la contemporaneità delle partite decisive, Cesc Fabregas ha raccontato le difficoltà vissute nella preparazione del match, rimasto senza collocazione fino a poche ore fa. Il tecnico spagnolo, intervenuto in conferenza stampa, ha poi parlato anche del rimpianto legato a Strefezza e delle condizioni degli infortunati, dando una brutta notizia su Nico Paz.

Fabregas e la sfida al Parma: “La partita della stagione”

Fabregas ha subito alzato l’intensità delle sue dichiarazioni alla vigilia del match decisivo: "Ovvio che c'è fame, sei davanti a un'opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità. Sarà la partita della stagione, spero che tutti noi e i tifosi siano carichi, mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. Vedere anche già quasi tutto pieno nel riscaldamento per godersi la partita. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità. Spero che i ragazzi giochino liberamente, che si esprimano come hanno fatto tutta la stagione. È la prima volta per tanti ragazzi questa situazione". Sulla gestione della settimana e le difficoltà legate al calendario ha aggiunto: "Noi ci siamo adattati. Per gli allenatori, quando fai programmazione in settimana, ci sono giorni specifici dove si dosano i carichi e così non sai quanto puoi spingere. È un'altra esperienza per noi, per adattarci a fare le cose. Domani faremo la miglior partita possibile".