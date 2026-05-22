Fabregas zittisce Zanetti: "Serve rispetto. Nico Paz-Inter, ho solo una certezza"

Ultimi 90' prima di capire in quale competizione Europea giocherà il Como la prossima stagione. Al momento la classifica li vede al quinto posto, e a sole due lunghezze da Milan e Roma, con un sogno chiamato Champions League: "La fede è l'ultima cosa che si perde", sottolinea Fabregas in conferenza. I lariani ci credono e vogliono assolutamente vincere contro una Cremonese che invece deve fare di tutto per provare a evitare la retrocessione. Il tecnico spagnolo poi manda un messaggio all'Inter con una risposta dura a Zanetti sulla questione legata a Nico Paz , ancora in dubbio per la sfida con i grigiorossi.

Fabregas, conferenza Cremonese-Como

Fabregas parla a due giorni dalla sfida contro la Cremonese: "Dobbiamo fare una gara importante, quella della stagione. È crudele dire che ci sia l'obbligo di vincere. Chi non vince è un fallito. Ma sarà una partita bellissima, sarà la più emozionante tra tutte. Loro sono migliorati molto con Giampaolo, lo rispetto tantissimo... Alla fine vedremo il risultato".

Sulle condizioni di Nico Paz: "Se è al 5% per giocare, giocherà. Scherzo. Voglio spaventare un po' Scaloni (ride, ndr). Vogliamo giocare la sfida con tutti i giocatori al 100% e lui non è a questo punto, anche se si sente un pochino meglio. Non posso dire sì o no in questo momento".

Il sogno Champions

Poi l'allenatore continua pensando alla Champions League: "La fede è l'ultima cosa che si perde. Se non ci crediamo, andiamo in vacanza e facciamo le partitelle, le amichevoli e lasciamo alla Cremonese la chance di rimanere in Serie A. Non è giusto per quanto fatto, per quello in cui credono i tifosi. Dovremo lottare fino alla fine, se vinciamo andiamo in Champions. Però prima di vincere serve una grande prestazione. E prima di tutto c'è la fede, che deve rimanere sempre dentro. Io ci credo fino alla fine. Ho vissuto tante cose nel calcio, la risposta è andare a lottare fino all'ultimo secondo. Io voglio andare in Champions. C'è una grandissima opportunità. Tutte le statistiche mi dicono che siamo nella top quattro del campionato, poi si vedrà dove si arriverà".