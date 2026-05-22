Fabregas zittisce Zanetti: "Serve rispetto. Nico Paz-Inter, ho solo una certezza"

Ultimi 90' prima di capire in quale competizione Europea giocherà il Como la prossima stagione. Al momento la classifica li vede al quinto posto, e a sole due lunghezze da Milan e Roma, con un sogno chiamato Champions League: "La fede è l'ultima cosa che si perde", sottolinea Fabregas in conferenza. I lariani ci credono e vogliono assolutamente vincere contro una Cremonese che invece deve fare di tutto per provare a evitare la retrocessione. Il tecnico spagnolo poi manda un messaggio all'Inter con una risposta dura a Zanetti sulla questione legata a Nico Paz, ancora in dubbio per la sfida con i grigiorossi.
Fabregas, conferenza Cremonese-Como
Fabregas parla a due giorni dalla sfida contro la Cremonese: "Dobbiamo fare una gara importante, quella della stagione. È crudele dire che ci sia l'obbligo di vincere. Chi non vince è un fallito. Ma sarà una partita bellissima, sarà la più emozionante tra tutte. Loro sono migliorati molto con Giampaolo, lo rispetto tantissimo... Alla fine vedremo il risultato".
Sulle condizioni di Nico Paz: "Se è al 5% per giocare, giocherà. Scherzo. Voglio spaventare un po' Scaloni (ride, ndr). Vogliamo giocare la sfida con tutti i giocatori al 100% e lui non è a questo punto, anche se si sente un pochino meglio. Non posso dire sì o no in questo momento".
Il sogno Champions
Poi l'allenatore continua pensando alla Champions League: "La fede è l'ultima cosa che si perde. Se non ci crediamo, andiamo in vacanza e facciamo le partitelle, le amichevoli e lasciamo alla Cremonese la chance di rimanere in Serie A. Non è giusto per quanto fatto, per quello in cui credono i tifosi. Dovremo lottare fino alla fine, se vinciamo andiamo in Champions. Però prima di vincere serve una grande prestazione. E prima di tutto c'è la fede, che deve rimanere sempre dentro. Io ci credo fino alla fine. Ho vissuto tante cose nel calcio, la risposta è andare a lottare fino all'ultimo secondo. Io voglio andare in Champions. C'è una grandissima opportunità. Tutte le statistiche mi dicono che siamo nella top quattro del campionato, poi si vedrà dove si arriverà".
Nico Paz-Inter, la risposta di Fabregas a Zanetti
Fabregas molto duro poi sulle dichiarazioni di Zanetti sul futuro di Nico Paz: "Zanetti ha avuto una carriera incredibile, conosce le dinamiche, conosco Ausilio e Baccin, so come lavora Inter. Nico è un giocatore del Como al 50%, ma è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid. Zanetti non lavora per il Real Madrid o il Como. Bisogna rispettare i club. Tutta la stagione ci sono state foto, messaggi e tanto altro. L’unica cosa che so è che Nico non giocherà all’Inter: o resterà al Como o tornerà al Real. Stiamo provando a capire se può giocare o no domenica, si merita di giocarla perché ci ha aiutato a essere qui. Poi vedremo tra qualche settimana cosa succede".
Zanetti e le dichiarazioni su Paz
Un passo indietro è doveroso per dare contesto e capire il perché della risposta di Fabregas. Pochi giorni fa Zanetti alla radio argentina DSPORTS diceva questo su Paz: "Mi piace tantissimo Nico. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998, la vita ci ha fatto incontrare di nuovo a Como dopo tanti anni senza vederci. Sono felice per il presente di Nico al Como. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter".
Paz, Zanetti e il rapporto col padre
Un rapporto quello tra Zanetti e il padre di Nico Paz che è legato ai tempi trascorsi in Argentina con la maglia dell'Albiceleste. Ed è proprio il vice presidente nerazzurro a sottolineare il dettaglio di essere stato suo compagno di stazione durante i Mondiali di Francia '98. Oltre a questo poi negli scorsi mesi ci sono stati avvistamenti e foto insieme con il giocatore del Como che è andato a mangiare proprio nel ristorante dell'ex giocatore dell'Inter.
Ultimi 90' prima di capire in quale competizione Europea giocherà il Como la prossima stagione. Al momento la classifica li vede al quinto posto, e a sole due lunghezze da Milan e Roma, con un sogno chiamato Champions League: "La fede è l'ultima cosa che si perde", sottolinea Fabregas in conferenza. I lariani ci credono e vogliono assolutamente vincere contro una Cremonese che invece deve fare di tutto per provare a evitare la retrocessione. Il tecnico spagnolo poi manda un messaggio all'Inter con una risposta dura a Zanetti sulla questione legata a Nico Paz, ancora in dubbio per la sfida con i grigiorossi.
Fabregas, conferenza Cremonese-Como
Fabregas parla a due giorni dalla sfida contro la Cremonese: "Dobbiamo fare una gara importante, quella della stagione. È crudele dire che ci sia l'obbligo di vincere. Chi non vince è un fallito. Ma sarà una partita bellissima, sarà la più emozionante tra tutte. Loro sono migliorati molto con Giampaolo, lo rispetto tantissimo... Alla fine vedremo il risultato".
Sulle condizioni di Nico Paz: "Se è al 5% per giocare, giocherà. Scherzo. Voglio spaventare un po' Scaloni (ride, ndr). Vogliamo giocare la sfida con tutti i giocatori al 100% e lui non è a questo punto, anche se si sente un pochino meglio. Non posso dire sì o no in questo momento".
Il sogno Champions
Poi l'allenatore continua pensando alla Champions League: "La fede è l'ultima cosa che si perde. Se non ci crediamo, andiamo in vacanza e facciamo le partitelle, le amichevoli e lasciamo alla Cremonese la chance di rimanere in Serie A. Non è giusto per quanto fatto, per quello in cui credono i tifosi. Dovremo lottare fino alla fine, se vinciamo andiamo in Champions. Però prima di vincere serve una grande prestazione. E prima di tutto c'è la fede, che deve rimanere sempre dentro. Io ci credo fino alla fine. Ho vissuto tante cose nel calcio, la risposta è andare a lottare fino all'ultimo secondo. Io voglio andare in Champions. C'è una grandissima opportunità. Tutte le statistiche mi dicono che siamo nella top quattro del campionato, poi si vedrà dove si arriverà".