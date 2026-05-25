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Fabregas e il Como: “Consapevoli di quello che siamo, visione chiara”. Sulla Champions e Nico Paz...

Il tecnico spagnolo parla nel corso della festa sul bus scoperto per il traguardo raggiunto all'ultima giornata di Serie A: ecco cosa ha detto
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COMO - Festa sul bus scoperto in giro per la città, Como impazzisce di gioia per la storica qualificazione Champions raggiunta all'ultima giornata di Serie A. Autore del capolavoro lariano, il tecnico Cesc Fabregas che commenta così ai microfoni di SkySport: "Futuro? Abbiamo fatto una riunione alle 14 lunga con il presidente e il direttore. Abbiamo consolidato l'idea, la visione è già alla prossima stagione. Sono molto contento qua, lo sapete, mi manca un passo o due in più e sto imparando tantissimo. Stiamo creando una mentalità".

Le parole su Nico Paz

Sulla stagione e sul clamoroso traguardo raggiunto due anni dopo la promozione in Serie A: "La crescita di questa società è stata troppo veloce, da quando abbiamo iniziato sono due anni e mezzo che spingiamo le aspettative. Siamo consapevoli di quello che siamo, abbiamo una visione chiara. Un capolavoro, ma da oggi si inizia a preparare una stagione dura e diversa. L'esigenza della Champions League è alta, se non sei preparato in certi stadi prendi 6 gol". Infine il tema mercato, Nico Paz al centro dei desideri di tante big, ma l'allenatore del Como non si sbilancia: "Giocatore molto importante per la nostra crescita. Noi siamo cresciuti con lui e lui con noi. Siamo un "match" importante, vediamo che succede ma la nostra volontà è che resti con noi".

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