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Fabregas: "Como in Champions è un sogno. Nico Paz? Abbiamo già iniziato a parlare..."

Il tecnico spagnolo è intervenuto nel corso della conferenza stampa di fine stagione: ecco le sue parole
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"Ancora non ci rendiamo conto che l'anno prossimo arriveranno qui certe squadre a giocare, oggi sembra ancora un sogno. La cosa più importante è essere dentro per la prima volta nella storia del Como, che tutti staremo a vedere con chi si gioca". Lo ha detto l'allenatore del Como Cesc Fabregas nel corso di una conferenza stampa di fine stagione per celebrare la storica qualificazione dei lariani alla fase a gironi di Champions League. "E' stata una emozione incredibile attendere il fischio finale di San Siro (per la sconfitta del Milan, ndr), c'è tanto lavoro dietro e i ragazzi lo meritavano per tutto il lavoro che hanno fatto".

Le parole di Fabregas

"Quando si crede nell'obiettivo e nel lavoro tutto si può conseguire nella vita: è stata dura ma ne è valsa la pena", ha detto. Infine non si può non parlare del futuro di Nico Paz. "E' una cosa molto importante per noi, dobbiamo preparare bene la prossima stagione e lui ne è una parte importante. Io quando dico le cose è perchè ho delle informazioni, abbiamo già iniziato a parlare. Come giocatore e come persona non posso dire niente, vediamo che succede. Io sono tranquillo, ma lasciamo lavorare i suoi agenti e la nostra gente. Vediamo di parlare con il Real e poi vedremo", ha concluso Fabregas.

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