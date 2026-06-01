Il nuovo Como pesca dalla Juve. Quanti italiani nella lista dei desideri di Fabregas

Il Como prova ad alzare il muro. I primi nomi che circolano sono tutti legati alla difesa, un reparto che Cesc Fàbregas e il club sembrano orientati a potenziare. E dire che la difesa del Como, nell’anno magico che ha regalato la prima leggendaria qualificazione alla Champions League, è stata la meno battuta del campionato, con sole 29 reti subìte. Ma è un reparto che andrà rinforzato, anche numericamente. Perché, di fatto, ha già perso un pezzo, ossia l’esperto Diego Carlos, tornato per fine prestito in Turchia, al Fenerbahce. E ci sono sirene per Marc-Oliver Kempf, che farebbe gola a tante squadre. Considerando infine che Edoardo Goldaniga è in rosa, ma ha giocato una manciata di minuti, qualche intervento andrà certamente fatto.