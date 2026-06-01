Il nuovo Como pesca dalla Juve. Quanti italiani nella lista dei desideri di Fabregas

Il Como prova ad alzare il muro. I primi nomi che circolano sono tutti legati alla difesa, un reparto che Cesc Fàbregas e il club sembrano orientati a potenziare. E dire che la difesa del Como, nell’anno magico che ha regalato la prima leggendaria qualificazione alla Champions League, è stata la meno battuta del campionato, con sole 29 reti subìte. Ma è un reparto che andrà rinforzato, anche numericamente. Perché, di fatto, ha già perso un pezzo, ossia l’esperto Diego Carlos, tornato per fine prestito in Turchia, al Fenerbahce. E ci sono sirene per Marc-Oliver Kempf, che farebbe gola a tante squadre. Considerando infine che Edoardo Goldaniga è in rosa, ma ha giocato una manciata di minuti, qualche intervento andrà certamente fatto.
Il Como su Pirola
Da giorni gira un nome, un profilo che il Como sta seguendo da tempo e valutando: Lorenzo Pirola. Classe 2002, scuola Inter ed ex Salernitana, oggi in forza all’Olympiacos. Un giocatore che piacerebbe parecchio a Fàbregas. Altro nome che si è fatto è quello di Linus Gechter, 22 anni, dell’Hertha Berlino, il club da cui il Como pescò bene due stagioni fa con Kempf. Queste le prime ipotesi, mentre è certo che dalla prossima stagione sarà a disposizione il giovanissimo Andres Cuenca, del 2007. È cresciuto nella cantera del Barcellona, l’operazione è già stata definita e con un debutto in Champions League, si unirà ufficialmente al club lariano dopo la seconda parte di stagione giocata in prestito al Gijón.
Mercato Como, obiettivo Cambiaso
Anche a sinistra si valutano nuovi giocatori. Alberto Moreno è in scadenza e, con solo Alex Valle a disposizione, il Como è sulle tracce di Andrea Cambiaso della Juventus. Ventisei anni, è nella fascia d’età richiesta dal tecnico, non troppo giovane, non troppo in là con gli anni. Arrivato a Torino dal Genoa per 15,5 milioni di euro, finora Cambiaso ha collezionato 132 presenze in maglia bianconera con 8 gol e 17 assist. Ha già esperienza in Nazionale, piace a Fàbregas soprattutto per la sua capacità di adattarsi bene alle due fasi, difensiva e offensiva. I 2,4 milioni a stagione di ingaggio che guadagna attualmente alla Juve, potrebbero essere però un ostacolo. Oltre ovviamente alla volontà del giocatore.
Attacco da Champions e nodo Nico Paz
L’obiettivo del club e dell’allenatore è formare, almeno per l’80%, la rosa della prossima stagione entro il raduno. Saranno necessari anche innesti in attacco, un reparto che ha visto di fatto due soli interpreti: Taso Douvikas e Alvaro Morata. La Champions impone nuove scelte e si punta – operazione complicata – al francese Esteban Lepaul, classe 2000, fresco capocannoniere della Ligue1 con la maglia del Rennes con 21 reti. Lepaul vale 30 milioni di euro, la concorrenza è ricchissima, con Atletico Madrid e Benfica in agguato. Altro nome che circola è Sebastiano Esposito del Cagliari: un giocatore italiano e formato in Italia, che servirà al Como per rimpolpare la lista Uefa. Nessuna novità, invece, sul fronte Nico Paz. Qualcosa si saprà dopo il 7 giugno, dopo le elezioni al Real Madrid. Secondo indiscrezioni, non sarebbe così scontato che in caso di panchina affidata a José Mourinho, Paz automaticamente andrebbe al Real. Al Como, se non ottimisti, sono quantomeno fiduciosi di avere delle chances affinché il giocatore possa rimanere in azzurro almeno un altro anno.
Il Como prova ad alzare il muro. I primi nomi che circolano sono tutti legati alla difesa, un reparto che Cesc Fàbregas e il club sembrano orientati a potenziare. E dire che la difesa del Como, nell’anno magico che ha regalato la prima leggendaria qualificazione alla Champions League, è stata la meno battuta del campionato, con sole 29 reti subìte. Ma è un reparto che andrà rinforzato, anche numericamente. Perché, di fatto, ha già perso un pezzo, ossia l’esperto Diego Carlos, tornato per fine prestito in Turchia, al Fenerbahce. E ci sono sirene per Marc-Oliver Kempf, che farebbe gola a tante squadre. Considerando infine che Edoardo Goldaniga è in rosa, ma ha giocato una manciata di minuti, qualche intervento andrà certamente fatto.
Il Como su Pirola
Da giorni gira un nome, un profilo che il Como sta seguendo da tempo e valutando: Lorenzo Pirola. Classe 2002, scuola Inter ed ex Salernitana, oggi in forza all’Olympiacos. Un giocatore che piacerebbe parecchio a Fàbregas. Altro nome che si è fatto è quello di Linus Gechter, 22 anni, dell’Hertha Berlino, il club da cui il Como pescò bene due stagioni fa con Kempf. Queste le prime ipotesi, mentre è certo che dalla prossima stagione sarà a disposizione il giovanissimo Andres Cuenca, del 2007. È cresciuto nella cantera del Barcellona, l’operazione è già stata definita e con un debutto in Champions League, si unirà ufficialmente al club lariano dopo la seconda parte di stagione giocata in prestito al Gijón.