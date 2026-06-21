Como-Real Madrid, giorni da Paz. E l’Inter aspetta l’assist  

Sarà una settimana da...Paz. Il gioco di parole viene da sé ma fotografa bene la situazione che si è creata sull’asse Como-Madrid riguardante il futuro dell’attaccante. La miccia l’ha accesa proprio l’interessato che, preoccupato di trovare ogni spazio chiuso dai tanti giocatori presenti nel suo ruolo al Real (a cui si è aggiunto pure Bernardo Silva ), ha chiesto di restare un altro anno a Como dove, tra l’altro, avrebbe l’opportunità di misurarsi con la Champions League. Il Real non avrebbe nulla in contrario nell’assecondare la volontà del ragazzo, però a fronte di uno stravolgimento radicale dei patti presi a suo tempo: Paz , su input di José Mourinho (che intende finanziare la campagna acquisti anche grazie al suo sacrificio), verrebbe “ricomprato” dal Real (per 10 milioni) e tornerebbe a Como soltanto se i lariani lo acquistassero, al costo di 60 milioni .

Como-Real, la situazione

A corredo il Real sarebbe disposto a mettere una clausola valida più anni su un’altra recompra (a 80 milioni) ma per il Como resterebbe il problema di fondo: con l’ingresso nelle coppe europee il fair play finanziario è un parametro di cui deve tenere conto pure la famiglia Hartono (nonostante infinite siano le possibilità economiche degli indonesiani) e quindi l’operazione non è ritenuta fattibile. A questo si unisce una certa irritazione perché, dopo tutto, la “recompra” varrebbe pure per la prossima stagione e quindi non ci sarebbe motivo per rompere un patto già preso. La campanella suonerà martedì 30 giugno ed entro quella data il Como conta di trovare una soluzione, riportando la situazione allo status quo anche facendo leva sulla volontà del giocatore che è costantemente in contatto con Cesc Fabregas. In settimana le parti si vedranno a Madrid per trovare un punto di intesa ma è evidente come il boccino l’abbia in mano il Real. Non si fa peccato a pensare che qualcuno abbia già fatto qualche discorso sul tema con i dirigenti della Casa Blanca e comunque - stante il rendimento di Paz nell’ultima stagione in Serie A (12 gol segnati e tantissime prestazioni da primo della classe) - non bisogna essere esperti di calciomercato per pensare che l’argentino sia una sorta di “assegno circolare” nelle mani del Madrid, visto che non sarebbe difficile trovare un club disposto a versare 60 milioni per assicurarselo.

La posizione dell'Inter

E l’Inter? Come accaduto per Solet (ufficialmente non considerato un obiettivo prima che si risolvessero le sue pendenze legate a una vicenda extracalcistica), pure per Nico Paz fioccano messaggi funzionali a smorzare il tam tam. Strategia condivisibile perché, almeno finché il Real non avrà esercitato il diritto di recompra, la vicenda non riguarderà i nerazzurri. Difficile però che l’Inter non sia preparata all’idea di mettere a segno quel “super colpo” a cui lavora da due anni come provano il corteggiamento di Javier Zanetti a Nico grazie all’amicizia per papà Pablo e quell’abboccamento per un altro Nico, Williams, su input di Oaktree dell’estate scorsa. Immagine iconica dei rapporti tra i due club è quella ereditata dal Corazón Classic Match, gara che ha visto protagoniste le leggende di Real e Inter al Santiago Bernabéu il 13 giugno. Ad assistere al match, in tribuna vicino a Florentino Perez, c’era Giuseppe Marotta. Il che può essere un indizio per capire a chi si rivolgerà il Real una volta ripreso Paz. Vero è che sull’argentino aleggia la solita Premier, ma non ci sarebbe motivo per cui il ragazzo decidesse di lasciare il nostro calcio dove le sue qualità sanno esaltarsi per tentare un salto nel buio in un torneo molto più fisico e competitivo. A 21 anni bisogna fare le cose per gradi, come insegna un certo Palestra...