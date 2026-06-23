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Smolcic-Como, ufficiale il rinnovo: "Il massimo per la Champions". Fabregas: "Ha ciò che voglio"

Reduce dalla storica conquista della competizione regina, il difensore classe 2000 continua il proprio cammino con la maglia dei lariani
2 min
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Continua l'avventura di Ivan Smolcic al Como. Il difensore classe 2000 ha rinnovato il contratto che lo legherà ai lariano fino a giugno 2031. Giunto a Mozzate nel febbraio 2025, l'ex Rijeka ha accumulato 41 presenze complessive alla corte di Cesc Fabregas, contribuendo alla storica e inedita qualificazione in Champions League: nel suo bilancio, anche 2 assist. Queste le parole di Smolcic: "A Como mi sono sentito subito a casa e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall'allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo".

Fabregas: "Smolcic affidabile e competitivo"

Così invece il tecnico del Como: "Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro, al suo atteggiamento e alla costanza che ha dimostrato ogni giorno. Fin dal suo arrivo, ha compreso ciò che chiediamo ai nostri difensori, sia con la palla che senza, e ha continuato a crescere con grande umiltà. Come allenatore, giocatori come Ivan ti infondono fiducia. È affidabile, competitivo e sempre pronto per la squadra, ed è esattamente il tipo di mentalità che vogliamo continuare a costruire qui al Como".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

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