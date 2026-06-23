Smolcic-Como, ufficiale il rinnovo: "Il massimo per la Champions". Fabregas: "Ha ciò che voglio"

Continua l'avventura di Ivan Smolcic al Como. Il difensore classe 2000 ha rinnovato il contratto che lo legherà ai lariano fino a giugno 2031. Giunto a Mozzate nel febbraio 2025, l'ex Rijeka ha accumulato 41 presenze complessive alla corte di Cesc Fabregas, contribuendo alla storica e inedita qualificazione in Champions League: nel suo bilancio, anche 2 assist. Queste le parole di Smolcic: "A Como mi sono sentito subito a casa e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall'allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo".