Nico Paz, il Real Madrid ha deciso! La posizione del Como e l’asta mercato: cosa succede ora

L'incontro tanto atteso c'è stato ed è concluso: il Como ha incontrato il Real Madrid per discutere il futuro di Nico Paz . L'argentino, che ora è impegnato con la squadra guidata da Lionel Scaloni per provare a vincere il secondo Mondiale di fila, ha vissuto due stagioni da sogno in Serie A e per questo gli spagnoli hanno deciso di riprenderselo . Almeno per il momento. Per il Como, ma anche per le altre pretendenti tra cui l' Inter , non è ancora detta l'ultima parola.

Nico Paz, il Real Madrid esercita la recompra

In giornata, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi è volato a Madrid per incontrare la dirigenza spagnola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid ha deciso di esercitare il diritto di recompra per Nico Paz. Dopo 79 partite, impreziosite da 19 gol e 17 assist, e una storica qualificazione alla Champions League conquistata, l'argentino saluterà Como. I blancos verseranno 10 milioni di euro nelle casse della società italiana per riportarlo in Spagna. Una scelta che non chiude, ma apre nuovi scenari ancora tutti da scrivere.

Il futuro rimane un rebus

Nonostante la decisione di riacquistarlo, il Real Madrid non avrebbe intenzione di confermare Nico Paz nella rosa di José Mourinho per la prossima stagione. Per il Como, adesso, ci sarebbe la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Tenendo in considerazione la valorizzazione in biancoblù e la volontà dell'argentino, che sarebbe ben felice di rimanere nella squadra allenata da Cesc Fabregas, la società di Mirwan Suwarso potrebbe confermarlo in rosa pagandolo 60 milioni di euro. In questo caso, il Real Madrid vorrebbe inserire un nuovo diritto di recompra, fissato a 80 milioni. I lariani avrebbero così un canale preferenziale sulle altre. Il prezzo concordato con il Como, comunque, non varrebbe per le altre squadre che dovrebbero sedersi e trattare con il Real Madrid. Per arrivare a Nico Paz serviranno comunque tanti milioni: Como, Inter e le altre pretendenti sono avvisate.