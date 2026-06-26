Nico Paz, niente Inter: resta al Como! Accordo raggiunto con il Real Madrid: i dettagli dell'affare

Clamoroso colpo di scena: come riportato da Fabrizio Romano, il Como ha trovato l’intesa con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo di Nico Paz per circa 60 milioni di euro, dopo il riscatto dei Blancos nella giornata di ieri e i nuovi dettagli . L’accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore, con il centrocampista argentino destinato quindi a restare in Serie A. Decisiva anche la volontà del giocatore, che avrebbe espresso il desiderio di proseguire la sua avventura al Como, dove ha trovato continuità e centralità nel progetto tecnico. Nonostante la cessione, il Real Madrid ha deciso di non perdere completamente il controllo sul talento classe 2004: i blancos manterranno infatti una clausola di recompra e una percentuale sulla futura rivendita.

Real-Como, i dettagli su Nico Paz

La giornata di ieri è stata decisiva per sbloccare definitivamente l’operazione. Dopo il riscatto formale da parte del Real Madrid, le parti hanno continuato a dialogare per trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le componenti coinvolte. Il Como ha insistito per ottenere il giocatore a titolo definitivo e i Blancos hanno così concesso al club italiano la possibilità di prendere Nico Paz a un prezzo di "favore" ma con questa prelazione da sfruttare entro martedì 30 giugno. Al contrario per l'Inter la somma richiesta sarebbe stata di almeno 70 milioni. Suwarso non ha perso tempo e si è decisivo a investire la cifra mentre il club spagnolo ha deciso di mantenere comunque il controllo sul giocatore, con la possibilità di riacquistarlo con una recompra di 80 milioni valida solo un anno (come riportato da Sky), oltre a inserire anche una clausola sulla futura rivendita.