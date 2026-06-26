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Como, un colpo per nulla Paz che rende i lariani ancora più forti

L'enorme ricchezza della famiglia Hartono garantisce la massima solidità al club che non ha debiti, investe anche nel vivaio, nelle infrastrutture e, alla prima stagione nelle coppe europee, avrà tempo sino alla primavera 2027 per rientrare nei parametri del fair play finanziario Uefa
Xavier Jacobelli
1 min
Como, un colpo per nulla Paz che rende i lariani ancora più forti© LAPRESSE
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Secondo l'ultimo aggiornamento della classifica di Forbes che mette in fila i più ricchi del mondo, la famiglia Hartono dispone di un patrimonio oscillante attorno ai 43 miliardi di dollari, al cambio odierno circa 38 miliardi di euro. Si capisce perché i 60 milioni concordati con il Real per confermare Nico Paz in maglia lariana, non abbiano di certo spaventato la proprietà più facoltosa della Serie A e una fra le più facoltose del calc

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