Como, un colpo per nulla Paz che rende i lariani ancora più forti

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Secondo l'ultimo aggiornamento della classifica di Forbes che mette in fila i più ricchi del mondo, la famiglia Hartono dispone di un patrimonio oscillante attorno ai 43 miliardi di dollari, al cambio odierno circa 38 miliardi di euro. Si capisce perché i 60 milioni concordati con il Real per confermare Nico Paz in maglia lariana, non abbiano di certo spaventato la proprietà più facoltosa della Serie A e una fra le più facoltose del calc
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