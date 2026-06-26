Como, un colpo per nulla Paz che rende i lariani ancora più forti

L'enorme ricchezza della famiglia Hartono garantisce la massima solidità al club che non ha debiti, investe anche nel vivaio, nelle infrastrutture e, alla prima stagione nelle coppe europee, avrà tempo sino alla primavera 2027 per rientrare nei parametri del fair play finanziario Uefa