Nico Paz, parla il padre: "Il Real lo voleva al 100%, vi spiego perché è rimasto al Como"

C’è un filo sottile che unisce ambizione e progetto e nel caso di Nico Paz passa tutto da Como . In questi giorni il futuro del talento argentino si è delineato: prima il riscatto del Real Madrid e poi l'acquisto da parte dei lariani grazie a una prelazione dal valore di circa 60 milioni concessa dai Blancos . Florentino ha mantenuto il controllo del giocatore, inserendo una recompra, oltre che una percentuale di futura rivendita, ma ha rispettato anche la volontà del calciatore. E anche il papà del talento dell'albiceleste ha spiegato cosa ha portato il trequartista a voler rimanere ancora un anno a Como.

La volontà di Nico Paz spiegata dal papà

"Nico Paz voleva fortemente giocare ancora nel Como, non era facile perché lo voleva al 100% anche il Real Madrid: voleva stare ancora al Como e giocare la Champions League", ha commentato a Sky Sport Pablo Paz, il padre del giocatore argentino, direttamente dai Mondiali.

Poi ha proseguito: "Potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l'allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città: si sente completamente del Como ed è felice, è l'opzione migliore per Nico". Il legame con il Real Madrid resta sullo sfondo, come opportunità futura più che come addio imminente, ma il presente parla chiaro: Como è oggi il luogo in cui il talento argentino ha scelto di continuare il proprio percorso di maturazione.