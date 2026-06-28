Nico Paz, parla il padre: "Il Real lo voleva al 100%, vi spiego perché è rimasto al Como"

C’è un filo sottile che unisce ambizione e progetto e nel caso di Nico Paz passa tutto da Como. In questi giorni il futuro del talento argentino si è delineato: prima il riscatto del Real Madrid e poi l'acquisto da parte dei lariani grazie a una prelazione dal valore di circa 60 milioni concessa dai Blancos. Florentino ha mantenuto il controllo del giocatore, inserendo una recompra, oltre che una percentuale di futura rivendita, ma ha rispettato anche la volontà del calciatore. E anche il papà del talento dell'albiceleste ha spiegato cosa ha portato il trequartista a voler rimanere ancora un anno a Como.
La volontà di Nico Paz spiegata dal papà
"Nico Paz voleva fortemente giocare ancora nel Como, non era facile perché lo voleva al 100% anche il Real Madrid: voleva stare ancora al Como e giocare la Champions League", ha commentato a Sky Sport Pablo Paz, il padre del giocatore argentino, direttamente dai Mondiali.
Poi ha proseguito: "Potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l'allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città: si sente completamente del Como ed è felice, è l'opzione migliore per Nico". Il legame con il Real Madrid resta sullo sfondo, come opportunità futura più che come addio imminente, ma il presente parla chiaro: Como è oggi il luogo in cui il talento argentino ha scelto di continuare il proprio percorso di maturazione.