Nico Paz resta al Como, è ufficiale: il comunicato del Real Madrid e le parole del talento argentino

COMO - Adesso è ufficiale, Nico Paz torna al Como . Il club lariano verserà al Real Madrid 60 milioni di euro , mentre i Blancos manterranno un diritto di riacquisto fissato a 80 milioni di euro , esercitabile esclusivamente nell'estate del 2027. Se il club spagnolo deciderà di non esercitare questa opzione entro i termini previsti, Nico Paz rimarrà definitivamente sulle rive del Lario. Il Real Madrid si è inoltre garantito un diritto di prelazione . Qualora, dopo la scadenza della clausola di riacquisto, il Como decidesse di cedere il giocatore a un altro club, la società spagnola avrà la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta ricevuta. Questo diritto sarà valido esclusivamente nella stagione 2027-28.

La felicità di Nico

Su Intagram l'argentino ha espresso la sua felicità: "Dopo molte settimane di riflessione, ho deciso che la scelta migliore per la mia carriera, in questo momento, è quella di rimanere ancora un anno in questo club, che mi ha dato l'opportunità di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi. Personalmente credo che questa sia la decisione migliore sia per me sia per il Real Madrid. Si tratta infatti di un anno molto importante in questa fase della mia carriera e di un'opportunità unica per continuare a crescere come calciatore e prepararmi nel migliore dei modi per il futuro".

Il comunicato ufficiale

"Il Real Madrid CF, il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo per la permanenza del giocatore nel club italiano anche per la stagione 2026-2027. Questo accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale per riacquistare i diritti federativi di Nico Paz per la stagione 2027-2028".