Liberali al Como, è ufficiale: "Ho parlato con Fabregas, penso sia perfetto"

Il Como continua a investire sul futuro e mette a segno un altro colpo di prospettiva. Il club lariano accoglie Mattia Liberali (qui i dettagli) , uno dei giovani talenti più interessanti, che entra a far parte della rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Un'operazione che conferma la volontà della società di puntare su profili di grande qualità e prospettiva in vista di una stagione ricca di ambizioni, con i biancoblù pronti a misurarsi anche sul palcoscenico della Champions League. Un nome di prospettiva e anche azzurro, vista la poca presenza di italiani nella rosa.

Il comunicato ufficiale del Como e le prime parole

Questa la nota pubblicata dal club: "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031". Per il trequartista classe 2007 si apre così una nuova tappa della carriera, con un contratto di lunga durata che testimonia la fiducia riposta dal Como nelle sue qualità tecniche e nel suo potenziale. Grande entusiasmo nelle dichiarazioni del giovane fantasista, che ha spiegato le motivazioni della sua scelta dopo la firma del contratto: "È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como" ha detto Liberali dopo la firma sul contratto.

Il trequartista ha poi continuato: "Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi". Parole che evidenziano l'entusiasmo del talentino per un progetto tecnico che punta sulla crescita dei giovani e su un'identità di gioco ben definita.