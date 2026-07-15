Como, Suwarso sfida il Fair Play Uefa: "Che ci multassero. Siamo i Lakers del calcio italiano"

"Non dovremmo essere una squadra di calcio: dovremmo essere una destinazone del turismo sportivo". Così Mirwan Suwarso , presidente del Como , nella lunga intervista concessa al podcast Business of Sport, in cui ha parlato senza filtri della sua visione futura del club e delle strategie di mercato , svelando anche un retroscena con il presidente dell' Inter Beppe Marotta . "Parliamo di quanto sia bello questo posto, di quanto siano belle le persone... Non si tratta di calcio, si tratta sempre di una destinazione per il turismo sportivo. L'ambizione è quella di essere i Los Angeles Lakers del calcio italiano", ha aggiunto Suwarso.

Blindati Diao e Baturina: serve una rosa all'altezza della Champions

Per la prima volta il Como si appresta a giocare la Champions League, e Suwarso non vuole farsi trovare impreparato dopo aver raggiunto questo grande traguardo: "Il nostro obiettivo l’anno scorso era il sesto o settimo posto, invece siamo arrivati quarti. Quando abbiamo giocato tante partite in pochi giorni, Fabregas mi ha detto che sarebbe stato un test in vista dell’Europa. Ora ci aspettano momenti duri per i tanti impegni. La squadra dovrà essere più forte, lo staff migliore. Anche perché in Serie A non fa differenza se hai tanti o pochi giocatori cresciuti nel vivaio, in Europa invece le regole cambiano. Avversari preferiti? Real Madrid in casa e Barcellona fuori".

Che Suwarso abbia intenzione di mantenere una rosa competitiva lo si nota anche dalle cifre elevate che ha chiesto per alcuni pezzi pregiati della squadra: "Il mercato resta una delle principali fonti di reddito. Abbiamo preso Diao per 12 milioni e dopo pochi mesi abbiamo rifiutato un’offerta di 60 milioni. Più a lungo tieni il giocatore, maggiore può essere il profitto per questioni di ammortamento. Abbiamo preso Baturina a 18, abbiamo ricevuto offerte per 55 ma abbiamo stimato il suo valore in 75 milioni", ha spiegato.

Dal fair play finanziario allo stadio nuovo

Il fair play finanziario non è un tema che preoccupa il presidente indonesiano: "Potremmo saltare un anno, quindi dobbiamo comportarci come se non fosse il nostro posto, combattendo in modo infernale. Non modificheremo le spese per adattarle a quel palcoscenico. Non ho bisogno che la UEFA mi parli di fair play finanziario. I miei proprietari me lo dicono ogni giorno. Se dovete multarci, multateci. Fa parte degli ostacoli che dobbiamo superare. È una normale conseguenza del lavoro".

Quanto allo stadio Sinigaglia, Suwarso ha rivelato che sono in corso lavori di ristrutturazione "per la Champions. L'obiettivo a lungo termine è avere uno stadio più bello. Abbiamo presentato la richiesta di autorizzazione per costruirlo. Potremmo iniziare a costruire nel 2027. I costi? Circa 64 milioni, non molto, ci concentreremo più sull’hospitality. Capienza? Con 15.000 saremmo felici. Vorrei avere su quel lungolago sei ristoranti, un bar sul tetto e un centro sanitario per la comunità. Sono abbastanza contento di uno stadio piccolo con atmosfera da boutique".

Il duello con l'Inter per Chalobah

Suwarso ha parlato anche della trattativa con il Chelsea per Trevoh Chalobah, difensore inglese classe '99 sul quale resta vigile anche l'Inter. E proprio con il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, c'è stata una chiamata per cercare un'intesa intermedia: "Siamo stati oggetto di notizia sui media sul fatto che siamo in competizione con un'altra squadra italiana per un giocatore britannico. Lì ho detto: "Sai cosa? Perché non chiamo il presidente dell'altra squadra e gli chiedo: "Lo volete?" Se lo volete fate pure, noi ci tiriamo indietro. Ma se lo compri dammi uno dei tuoi". E lui ha detto: "Grazie per la chiamata. Apprezzo questo, ti faremo sapere entro la fine della giornata. Se non andremo avanti, questi sono gli altri obiettivi che stavamo seguendo. Siamo felici di condividerli con te". Quindi per me questo tipo di rapporto è vantaggioso per entrambi i club, aiuta tutti noi a crescere", ha concluso Suwarso.