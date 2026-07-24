Como, stop ai colpi di testa nelle giovanili: Varane spiega la scelta clamorosa

Evitare e gestire i colpi di testa in campo per tutelare il benessere dei giocatori e favorire uno sviluppo tecnico più efficace nel lungo periodo. È la nuova linea guida del Como per i ragazzi e le ragazze del settore giovanile lariano. Nessun colpo di testa per gli under 11 in allenamento e in partita. Gli under 12 potranno esercitarsi sul fondamentale una volta al mese con un pallone leggero runner, mentre gli under 13 dovranno limitare gli stacchi aerei, che saranno 'vietati' in partita. In tutte le categorie gli allenatori ridurranno le esercitazioni ripetitive e non necessarie, continuando "a promuovere uno stile di gioco basato sul possesso del pallone". Meno palloni per aria, quindi. Un modo per favorire anche un gioco fraseggiato, veloce e ragionato, che fa felici i tifosi e fa bene, a quanto pare, alla salute cerebrale. "Questo approccio segue le più recenti linee guida per il calcio giovanile, pensate per ridurre l'esposizione non necessaria ai colpi di testa nelle categorie più giovani, introducendo gradualmente questa tecnica man mano che i giocatori avanzano nel loro percorso di crescita", si legge nella nota. "Ho parlato più volte della necessità di prendere sul serio gli impatti alla testa nel calcio e dell'assoluta importanza di proteggere i nostri bambini", ha detto Raphaël Varane, membro del Board of Education del Como.