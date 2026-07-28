Como-Juve: duello per Lucumi. Fabregas vuole alzare il livello, a destra è in arrivo Couto

COMO - La difesa resta sempre il primo punto all’ordine del giorno dell’agenda di Cesc Fàbregas. Dopo l'ultima offerta respinta dal Chelsea per Trevoh Chalobah – la pista si è decisamente raffreddata a causa dei bonus troppo facili da conquistare - il Como ora sta sondando altri difensori centrali. Non si parla più di Davinson Sanchez del Galatasaray, il nome nuovo è Jhon Lucumi. Il colombiano, 28 anni, è in uscita dal Bologna: fino al 15 luglio nel suo contratto era presente una clausola rescissoria da 28 milioni, ora è scaduta e quindi chi lo vorrà prendere dovrà trattare con i rossoblù. Sul difensore resta forte anche l’interesse da parte della Juventus, che gode della preferenza del giocatore. Il Bologna non è disposto a fare sconti, ma l’ad Claudio Fenucci è stato chiaro: in caso di offerta congrua il giocatore verrà fatto partire come promesso un anno fa. La difesa è il reparto su cui ci sono stati gli interventi più importanti: se arriverà anche il brasiliano Yan Couto, si potrà parlare di rivoluzione per un reparto che, lo scorso anno, è stato il meno perforato della Serie A. Ma Cesc Fàbregas è stato chiaro: per la Champions, serve alzare il livello soprattutto lì. A sinistra è arrivato il brasiliano Kaiki, al centro si punta al bersaglio grosso, mentre su Couto si attende la decisione del Borussia Dortmund.

A caccia di un attaccante L’accordo con il giocatore c’è e, sulla carta, anche con i tedeschi per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il problema è che si stanno valutando le condizioni del terzino norvegese Julian Ryerson, infortunatosi ai Mondiali. Se recupererà in tempi brevi, l’operazione si farà. L’altra casella da riempire - ma da quanto trapela non c’è fretta - è quella del secondo attaccante. Alle spalle di Tasos Douvikas c’è solo Alvaro Morata (potrebbe partire, anche per via di un ingaggio stratosferico). E la conferma di Alessandro Gabrielloni, che pure ha segnato la prima rete stagionale del Como contro il Paris Fc in amichevole, non è data per certa, anzi. Oggi inizia al Sinigaglia la seconda edizione della Como Cup, torneo internazionale che porterà sul lago squadre europee e non solo. Si parte questa sera con il triangolare - partite da 45 minuti, rigori in caso di pareggio - che dalle 19 vedrà sfidarsi gli inglesi del Crystal Palace (la squadra da battere, freschi vincitori della Conference League), i francesi del Lens e i portoghesi del Famalicão.

Calciomercato Calciomercato, la Top 11 degli svincolati: quanta Italia nelle occasioni a zero Domani sarà il turno del Como: dopo la sfida tra gli arabi dell’Al-Ula e gli spagnoli del Villarreal alle 19, la squadra di Fabregas affronterà alle 20.30 l’Al-Ula e alle 22 il Villarreal. Giovedì sarà giornata di riposo, venerdì si disputeranno le finaline per il quinto e il sesto posto e a seguire per il terzo e il quarto posto. Sabato, infine, la partita che assegnerà la Como Cup con inizio alle 20. Tutta la manifestazione verrà trasmessa su Sportitalia.