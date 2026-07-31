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Como, doppio Douvikas e Diao ribaltano il Famalicao. Ora 2 test Champions per Fabregas

I lariani superano in rimonta il terzo test stagionale. In agenda, le supersfide europee che chiuderanno la pre-season
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Como, doppio Douvikas e Diao ribaltano il Famalicao. Ora 2 test Champions per Fabregas© Getty Images
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Successo in rimonta per il Como, che supera il test amichevole contro il Famalicao imponendosi con il finale di 3-2: decidono la doppietta di Douvikas (7', 35' rig.) e la rete di Diao (13') a ribaltare il vantaggio dei portoghesi, che riaprono poi la gara nel finale. Prove di Champions ora per gli uomini di Fabregas - già reduci dal terzo posto nella Como Cup e prima ancora dal pareggio con il Paris Fc (2-2) - che mercoledì 12 affronteranno l'Arsenal all'Emirates Stadium. A seguire, l'altra supersfida europea contro il Liverpool prevista per il 16 agosto ad Anfield. 

Como verso il debutto

Chiusa la pre-season, il Como preparerà il debutto in campionato che vedrà i lariani scendere in campo a Udine il 22 agosto. A seguire, la trasferta di Napoli di domenica 30 e la sfida al Ferraris con il Genoa. Il debutto al Sinigaglia è invece in programma il 13 settembre, quando Nico Paz e compagni riceveranno il Parma.

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